Ylands: Kreativ-Baukasten der ARMA-Macher hat den Early Access verlassen - 4Players.de

Am 5. Dezember 2019 hat Bohemia Interactive (ARMA-Reihe) seinen Kreativ-Baukasten Ylands offiziell für PC, Android sowie iOS veröffentlicht und den vor zwei Jahren begonnenen Early Access damit beendet. Der Free-to-play-Titel kann kostenlos via Steam Google Play und App Store heruntergeladen werden. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "ausgeglichen" (derzeit sind 62 Prozent von 3.565 Reviews positiv).Spielbeschreibung des Herstellers: "Lass deiner Kreativität freien Lauf - mit Ylands. Mit Ylands umfangreichem Editor kannst du so ziemlich alles bauen, was dir in den Sinn kommt, und dank der Magie der visuellen Skripts kannst du deinen Kreationen Leben einhauchen. Lade deine Kreation in den Workshop hoch, um sie der Welt zu präsentieren. Spiele unzählige nutzergenerierte Inhalte - alleine oder mit deinen Freunden." Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer