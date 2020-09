Fanatec CSL Elite Racing Wheel: Offizielles WRC-Lenkrad erhältlich

Fanatec hat das offizielle WRC-Lenkrad veröffentlicht, das neben der CSL-Basis als Einstiegsmodell selbstverständlich auch an den höherwertigen Modellen des Herstellers genutzt werden kann und auch in der eSport-Serie von WRC 9 verwendet wird. Im Fanatec-Shop ist das CSL Elite Lenkrad WRC zum Preis von 199,95 Euro (zzgl. Versandkosten) erhältlich, dessen Design vom Rallyesport inspririert wurde.Dank eines vereinfachten Schnellverschlusses sind Sicherungsschraube und Werkzeug nicht länger nötig. Alternativ lässt sich aber auch der ClubSport Quick Release Adapter verwendet werden. Zudem lassen sich auch die Schalt-Paddles austauschen.In der Standard-Konfiguration bietet das Lenkrad zwar nur das Xbox-Layout bei Knöpfen, doch lassen sich die Kappen austauschen und mit rennspielrelevanten Symbolen ersetzen. Diese sind im Lieferumfang enthalten. Trotzdem lässt sich das WRC-Wheel in Kombination mit der CSL Wheel Base selbstverständlich neben der Xbox One auch an PS4 und PC verwenden. Eine Kompatibilität zur Xbox Series X / Xbox Series S wurde von Fanatec bereits betätigt.