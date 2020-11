Fanatec CSL Elite Racing Wheel: Diverse und limitierte Fanatec-Angebote zum Black Friday

Fully compatible with all PS4 and PS5 systems, and PC.

Can be made compatible with Xbox One and Xbox Series X|S when combined with an Xbox-licensed steering wheel.

ClubSport Wheel Base V2.5

Regular Price: 549.95 Euro

BF 2020 Price: 439.96 Euro (20% discount also applies to US, AU, and JP regions)

Limited to 2500 units worldwide Compatible with PC, and can be made compatible with Xbox One and

Xbox Series X|S when combined with an Xbox-licensed steering wheel

ClubSport Universal Hub for Xbox

Regular Price: 349.95 Euro

BF 2020 Price: 279.96 Euro (20% discount also applies to US, AU, and JP regions)

Limited to 1000 units worldwide Enables Xbox One and Xbox Series X|S compatibility when attached to any Fanatec wheel base

ClubSport Steering Wheel Porsche 918 RSR

Regular Price: 399.95 Euro

BF 2020 Price: 319.96 Euro (20% discount also applies to US, AU, and JP regions)

Limited to 1000 units worldwide



ClubSport Steering Wheel BMW GT2

Regular Price: 299.95 Euro

BF 2020 Price: 239.96 Euro (20% discount also applies to US, AU, and JP regions)

Limited to 1000 units worldwide



ClubSport Steering Wheel Formula Carbon

Regular Price: 299.95 Euro

BF 2020 Price: 239.96 Euro (20% discount also applies to US, AU, and JP regions)

Wer beim recht kostspieligen Racing-Equipment von Fanatec ein paar Euro sparen möchte, erhält im Rahmen des Black Friday die Gelegenheit dazu. Der Peripherie-Hersteller aus Deutschland bietet ausgewählte Produkte mit einem Rabatt von 20 Prozent an - so lange der Vorrat reicht. Neben einzelnen Lenkradaufsätzen lassen sich auch Lenkrad-Basen und Komplett-Sets zum vergünstigten Preis erwerben. Wer dagegen auf der Suche nach einer separaten Pedalerie oder Hardware-Zusätzen wie Handbremsen oder Schaltwippen ist, wird bei den Angeboten leider nicht fündig.Hier die Übersicht laut Pressemitteilung: CSL Elite Wheel Base + - Officially Licensed for PlayStation (works on PS4 / PS5)Regular Price: 399.95 EuroBF 2020 Price: 319.96 Euro (20% discount also applies to US and AU regions)Limited to 2000 units worldwide CSL Elite Racing Wheel - Officially Licensed for PlayStation (works on PS4 / PS5)Regular Price: 499.95 EuroBF 2020 Price: 399.96 Euro (20% discount also applies to US and AU regions)Limited to 3500 units worldwide CSL Elite F1 Set - Officially Licensed for PlayStation (works on PS4 / PS5)Regular Price: 699.95 EuroBF 2020 Price: 559.96 Euro (20% discount also applies to US and AU regions)Limited to 2000 units worldwide