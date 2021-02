Miitopia: Switch-Adaption des 3DS-Spielplatzes angekündigt

Nintendo hat im Rahmen der aktuellen Direct-Ausgabe eine Switch-Umsetzung des 2017 veröffentlichten 3DS-Abenteuers Miitopia ab 19,95€ bei kaufen ) angekündigt, die am 21. Mai 2021 erscheinen soll. Eine Vorbestellung via eShop ist bereits zu einem Preis von 49,99 Euro möglich. In der Spielbeschreibung heißt es: "In Miitopia ist jeder ein Mii, vom furchtlosen Helden und der reizenden Prinzessin bis hin zum schrecklichen dunklen Fürsten! Du entscheidest, wer in dieser Geschichte die Hauptrollen spielt: Zieh mit deinen besten Freunden in den Kampf, setz deinem Großvater eine Krone auf oder lass deine Mutter zum bösen Oberschurken werden. Die Wahl liegt bei dir!In der Welt von Miitopia sind Beziehungen zwischen Charakteren besonders wichtig. Verbringe Zeit mit deinen Gefährten, um eure Beziehungen zu verbessern. Dadurch erhältst du Vorteile im Kampf. Wenn sich deine Charaktere allerdings nicht gut verstehen, kann das einige Nachteile mit sich bringen! Die Nintendo Switch-Version enthält neue Funktionen, darunter Make-up und Perücken, mit denen du deine Mii-Charaktere noch besser gestalten kannst. Du kannst sogar ein Pferd als Gefährten haben. Kümmere dich gut um es und es steht dir im Kampf treu zur Seite!"Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer Switch