Miitopia: Switch-Adaption des 3DS-Spielplatzes ist erschienen

Nintendo veröffentlicht heute die Switch-Umsetzung des 2017 veröffentlichten 3DS-Abenteuers Miitopia ab 16,75€ bei kaufen ) . Im eShop ist das Spiel zum Preis von 49,99 Euro erhältlich. Im albern inszenierten Kampf gegen einen dunklen Fürsten und seine Schergen gilt es, eine Truppe treuer Gefährten um sich zu scharen.Dazu erstellt man Mii-Charaktere, die auf Wunsch das eigenen Aussehen oder das von Freunden nachahmen, und bevölkert mit ihnen die Spielwelt von Miitopia. Aktuell ist auch eine kostenlose Demoversion erhältlich. Der Spielstand aus der Probier-Fassung lässt sich auf die Vollversion des Spiels übertragen. Nintendo beschreibt den Spielablauf folgendermaßen:"Ihre Aufgabe ist es, die Einwohner:innen des Königreiches Miitopia zu retten, deren Gesichter der Dunkle Fürst gestohlen hat. Das Außergewöhnliche: Alle Rollen – von den mutigen Heldinnen und Helden bis hin zum Oberschurken, dem Dunklen Fürsten – können die Spieler:innen mit Freundinnen, Freunden und Verwandten besetzen. Dafür kreieren sie eigene Mii-Charaktere, die sie ganz nach Belieben gestalten können. So wird das Abenteuer zu ihrer ganz persönlichen Reise!(...)Die Hauptrolle in diesem außergewöhnlichen Abenteuer spielen die Mii-Charaktere. Die Spieler:innen können diese ganz einfach im Mii-Editor der Nintendo Switch erstellen. Für ein noch individuelleres Erlebnis gibt es in Miitopia viele neue und erweiterte Möglichkeiten, Mii-Charaktere zu gestalten. Dank glamouröser Perücken, bunter Frisuren und schickem Make-up sind sie vielseitiger denn je. Zudem können sich die Spieler:innen eine von Freund:innen erstellte Mii-Truppe ausleihen.Sind die Heldinnen und Helden erstellt, ist es wichtig, die Freundschaft zwischen ihnen zu pflegen. Nach besonders intensiven Abenteuern und aberwitzigen Gefechten sollten die Mii-Protagonist:innen die Zeit nutzen und im Gasthaus eine Erholungspause einlegen. Wenn sich zwei Mitglieder der Held:innengruppe im selben Raum aufhalten, stärken sie so ihre Beziehung. Sie können aber auch zusammen ins Café oder ins Kino gehen und gemeinsam andere Dinge erleben. Keine zwei Freundschaften gleichen einander, was zu ulkigen Interaktionen und überraschenden Situationen führt, die jedes Miitopia-Abenteuer einzigartig machen.Vervollständigt wird die bunte Held:innentruppe von einem Pferd, das die Gruppe überall hin begleitet. Je mehr Zeit die Spieler:innen mit ihrem Gefährten verbringen, desto treuer wird es ihnen zur Seite stehen – auch im Kampf."Letztes aktuelles Video: Mit wem zieht ihr ins Abenteuer