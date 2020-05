GORN: Die VR-Arena der Broforce-Macher öffnet sich auch für PSVR-Gladiatoren

Screenshot - GORN (PlayStationVR) Screenshot - GORN (PlayStationVR) Screenshot - GORN (PlayStationVR) Screenshot - GORN (PlayStationVR) Screenshot - GORN (PlayStationVR) Screenshot - GORN (PlayStationVR) Screenshot - GORN (PlayStationVR)

Am 19. Mai 2020 haben Free Lives ( Broforce Genital Jousting ), 24 Bit Games und Devolver Digital das bereits für HTC Vive, Oculus Rift, Valve Index und Windows Mixed Realitiy erschienene sowie auf Steam mit über 5.000 Reviews bislang "äußerst positiv" bewertete Gladiatorenkampfspiel GORN auch für PlayStation VR veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 19,99 Euro.Der Publisher schreibt: "GORN ist ein fast schon lächerlich gewalttätiger VR-Gladiatorensimulator mit einer einzigartigen, vollständig Physik basierten Kampf-Engine, in der die Kämpfer ihre gewalttätigsten Kolosseumsphantasien in der virtuellen Realität kreativ umsetzen können. Das gefeierte VR-Spiel erreichte 2017 den Early-Access und wurde lobgepriesen und von der Spielerschaft mit großem Erfolg aufgenommen, obwohl manche dazu neigen, in der Hitze des Gefechts Bildschirme zu zerstören und Lampen abzureißen. Ein Spieler hat sogar seine Kniescheibe ausgekugelt. Ungeachtet der Schäden an Privateigentum wurde GORN zu einem Top 10-VR-Spiel nach Verkaufszahlen und in Sachen Nutzerbewertungen bei Steam.Free Lives verbrachten über zwei Jahre damit, innerhalb des GORN-Universums neue Waffen und Gegnern bis hin zu einer angepassten Sprache hinzuzufügen. Letzteres war eigentlich ein Witz, der offen gesagt außer Kontrolle geriet, bis dann eine vollständige Sprache und eine Hip-Hop-EP mit fünf Tracks in eben dieser Sprache erschienen sind. Und jetzt ist dieser Spaß auf PlayStation VR verfügbar!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PSVR