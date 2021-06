Somerville: Horizontal scrollende Flucht vor den Invasoren kommt 2022 für Microsoft-Plattformen

Ex- Playdead -Chef Dino Patti Inside ) hatte bereits 2017 zusammen mit Chris Olsen das unabhängige englische Entwicklerstudio Jumpship gegründet. Im Rahmen des Xbox & Bethesda Showcase gab es heute einen ruhig geschnittenen Einblick in ihr horizontal scrollendes Action-Adventure Somerville . Es soll im Jahr 2022 für Xbox Series X/S, Xbox One und Windows-PC erscheinen (u.a. im Game Pass enthalten).Das bereits 2014 begonnene -Projekt mit Sci-Fi-Setting erzählt die Geschichte mehrerer Schlüsselpersonen infolge einer globalen Katatstrophe. Während im Teaser-Trailer die offenbar bedrohlichen Invasoren mit ihren stabförmigen Schiffen am ländlichen Himmel hängen, begibt sich eine Familie auf die Flucht - mit Balanceakten, Tauchpassagen oder Maschinen-Puzzles. Ihre Aufgabe ist es, die Geheimnisse hinter den außerirdischen Besuchern zu ergründen.