Somerville: Neuer Trailer verrät überraschend den Release-Termin

Somerville: Mysteriöses Sci-Fi-Abenteuer kommt am 15. November

"Definitiv kein Puzzle-Plattformer"

Jumpships kommendes Sci-Fi-Abenteuer, Somerville, hat nun endlich einen Release-Termin. Bereits im kommenden Monat soll der Titel ab seinem ersten Tag im Xbox Game Pass zur Verfügung stehen.Ab dem 15. November könnt ihr Somerville also über die Xbox One, die Xbox Series X|S sowie den PC via Steam und dem Epic Games Store spielen. Die Ankündigung des Termins erfolgte über einen eigens produzierten Trailer.Dabei verrät der Trailer, in welchem wir lediglich hinter dem Somerville-Schriftzug ein paar Spielszenen erspähen können, leider auch nicht viel mehr über das Spiel. Gleichzeitig liefert er ein gutes Beispiel dafür, wie die Entwickler es schaffen, trotz multipler Teaser und Screenshots die Spannung und das Mysterium um den Titel aufrecht zu erhalten.Den Entwicklern von Jumpship zufolge müsst ihr "nach einer Katastrophe die Mittel finden, um eure Familie wieder zu retten". Darüber hinaus wissen wir bereits, dass Somerville "in den intimen Auswirkungen eines groß angelegten Konflikts angesiedelt ist."Bereits im Jahr 2017 angekündigt, verspricht Somerville eine handgefertigte, erzählerische Erfahrung in einer lebendigen, ländlichen Landschaft. Wir sollen uns durch das gefährliche Terrain navigieren, um die Geheimnisse der Besucher der Erde zu lüften, wie es in der offiziellen Beschreibung des Spiels weiter heißt.Obwohl Somerville eine Mischung aus Side-Scrolling- und 3D-Segmenten bietet, die schnell an Spiele wie Inside erinnert, stellen die Entwickler klar, dass es sich nicht um einen Puzzle-Plattformer handelt, obwohl es ein "bisschen dieser DNA hat - irgendwie", wie Game Director Chris Olsen gegenüber Games Industry schon in der Vergangenheit betonte "Es fühlt sich definitiv wie etwas an, das ich noch nie zuvor gespielt habe, sowohl mechanisch als auch die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird", erklärt dieser weiter. Schon seit 2014 arbeitet Olsen an Somerville . Bei dem Projekt wird er vom früheren Playdead-CEO und Mitbegründer Dino Patti unterstützt.