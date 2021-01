Pinball FX3: Zen Studios kündigen neue Flipper-Plattform mit "Pinbal Royale" für 2021 an

Bei den Zen Studios bereitet man aktuell eine neue Plattform für die hauseigene Flipper-Reihe Pinball FX vor, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. In dem offiziellen Teaser und der dazugehörigen Beschreibung ist vom bisher ambitioniertesten Projekt des Studios die Rede. Hervorgehoben wird vor allem der neue Mehrspieler-Ansatz "Pinball Royale", bei dem das populäre Konzept auch am virtuellen Flippertisch Einzug halten soll.Versprochen werden außerdem ein neuer Karrieremodus, Herausforderungen, ein Clan-System, überarbeitete Grafiken und mehr. Zudem will man Hand an Ligen, Turrniere und kompetitive Spielvarianten anlegen, um die Community in "einzigartigen Wegen" zusammenzubringen. Die Vorstellung von Original-Tischen mit neuen Marken wird ebenfalls in Aussicht gestellt. Konkret will man sich aber erst in Zukunft dazu äußern.Letztes aktuelles Video: Williams Pinball Volume 5 Launch Trailer