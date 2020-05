The Lego Ninjago Movie Videogame: PC-Version wird kostenlos auf Steam verteilt

Bei Steam wird derzeit The Lego Ninjago Movie Videogame kostenlos verteilt. Der normale Preis beträgt 29,99 Euro. Die Gratis-Aktion gilt noch bis zum 22. Mai um 8:59 Uhr. Fordert man das Spiel im besagten Zeitraum an, kann man es dauerhaft behalten. Einschränkungen: "Nur solange der Vorrat reicht. Spiele, die Sie kostenlos aus einer Werbeaktion erhalten, geben keine Steam-Sammelkarten."Das Spiel von Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games und The LEGO Group wurde im September 2017 veröffentlicht. In The Lego Ninjago Movie Videogame kämpfen die Ninjago-Helden (Lloyd, Nya, Jay, Kai, Cole, Zane) und Meister Wu gegen Lord Garmadon und seine Hai-Armee.Unseren Test findet ihr hier : Es gibt zwei Entwickler-Teams, die gefühlt seit Jahrzehnten nur eine Art von Spiel produzieren. Das eine ist Omega Force mit seiner Musou-Action. Und das andere ist Traveller's Tales, das seit Lego Star Wars im Jahr 2005 fast 30 Spiele rund um die sympathischen Bauklotz-Universen gestrickt haben - diverse Erweiterungen von Lego Dimensions nicht eingerechnet. Mit dem Videospiel zum aktuellen Lego Ninjago Film möchten die Briten beweisen, dass sie dem immergrünen Spielprinzip immer noch interessante Facetten hinzufügen können.Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart