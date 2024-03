Crash Bandicoot und Spyro auf ein neues Niveau gebracht

In einer Woche, in der die Videospielwelt wieder einmal getroffen wurde von Berichten über Kündigungen, teilweise in großer Zahl, ist es eine positive Entwicklung, zu sehen, dass Studios auch einen anderen Weg gehen können. So hat, unter anderem verantwortlich fürund, angekündigt, künftig unabhängig zu agieren.Eigentlich zu Activision gehörig, die wiederum ein Teil von Microsoft sind, wo es dieses Jahr auch schon Entlassungen in vierstelliger Höhe gab, will sich Toys for Bob nunund fortan auf eigenen Beinen stehen. Ganz ohne Microsoft scheint es aber nicht zu gehen.Die Neuigkeit gab das Studio in einer Ankündigung auf der eigenen Homepage mit dem Worten „Wir werden Indie!“ bekannt. Man wolle das Studio auf das nächste Level heben, was in diesem Fall bedeute, dass man zu seinen Wurzeln zurückkehrt. „Toys for Bob wird ausgegliedert und fungiert“, heißt es. Nachdem man mit Crash Bandicoot 4 die Spielereihe auf ein neues Niveau gebracht und auch in der Spyro-Trilogie oderInnovationen geschaffen hat, sei es Zeit, auch das Studio weiterzuentwickeln.Aber auch wenn man künftig unabhängig von Microsoft agiert, ist eine Zusammenarbeit mit dem Konzern weiterhin denkbar. „Wirzwischen unserem neuen Studio und Microsoft“, schreiben die Entwickler weiter. „Unsere Freunde bei Activision und Microsoft haben uns sehr bei diesem Schritt unterstützt, daher sind wir zuversichtlich, auch künftig eng zusammenarbeiten zu können. Die Möglichkeit, wieder ein „kleines und agiles“ Studio zu werden sei aufregend und man werde diese Abenteuer mit Enthusiasmus und Leidenschaft angehen.Vor rund einem Monat, wovon auch Activision Blizzard betroffen war. Toys for Bob musste ein komplettes Studio in Kalifornien schließen. Woran der Crash Bandicoot 4-Entwickler derzeit arbeitet, ist noch ein Geheimnis. „Während wir in dersind, ist unser Team motiviert, neue Stories, neue Charaktere und neue Spielerlebnisse zu kreieren.“