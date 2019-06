Evil Genius 2: World Domination: Rebellion stellt das Spielkonzept im Trailer vor - 4Players.de

Das britische Studio Rebellion hat auf der PC Gaming Show 2019 das Spielkonzept von Evil Genius 2: World Domination in Trailerform (ohne Spielszenen) präsentiert. Spielszenen wurden nicht präsentiert. Im Nachfolger von Evil Genius versucht man als "größter Bösewicht aller Zeiten" die Weltherrschaft an sich zu reißen. Um diesen Plan in die Tat umzusetzen, braucht man natürlich einen Versteck (bestenfalls in einem Vulkan), eine Armee treuer Gefolgsleute und effektive Fallen gegen Agenten. Das Spiel befindet sich für PC (Steam) in Entwicklung.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer PC Gaming Show 2019