Evil Genius 2: World Domination: Superschurke "Red Ivan" zeigt seine "eiserne Faust"

Zu den vier Superschurken, die in Evil Genius 2 die Weltherrschaft erlangen wollen, gehört auch "Red Ivan". Seine "eiserne Faust", Waffen, Tricks und Handlanger sind im Trailer zu sehen (siehe ganz unten). Brian Blessed wird Ivan in der englischen Version seine Stimme leihen. Jeder der vier Superbösewichte hat seine eigene Kampagne, seine eigene Story und seine eigene Doomsday-Maschine. Die Entwickler hoffen so, dass der Aufbau-Alltag mit den stets bekannten Räumen und Co. etwas abwechslungsreicher wird.Die Welteroberung beginnt stilecht auf einer einsamen Insel. Auf der einladenden Seite befindet sich ein "ganz harmloses" Casino als Ablenkung für misstrauische Agenten, während auf der Rückseite die Gefolgsleute auf Missionen geschickt werden und man selbst fiese Forschungen anstellt und die Weltuntergangmaschine zur Bedrohung der "freien Welt" konstruiert ... Im Prinzip kann man sich das Evil Genius 2 als strategisches Aufbauspiel nach dem Vorbild von Dungeon Keeper, Dungeons, Two Point Hospital, War for the Overworld oder Theme Hospital vorstellen. Man baut Räume mit speziellen Funktionen und staffiert das Casino aus, während man verbrecherische Schergen trainiert. Ab und an statten die Mächte der Gerechtigkeit der Insel einen Besuch ab und versuchen die hinterhältigen Machenschaften zu unterbinden, aber mit schlagfertigem Personal und kreativen Fallen (Fallentüren mit Haien etc.) wird man die Agenten schon ausschalten können. Dabei steuert man lediglich den Superbösewicht selbst. Alle anderen Figuren werden indirekt kontrolliert. Wenn man z.B. einen neuen Raum in Auftrag gibt, wie die Errichtung eines Trainingsraums für den Prügeltrupp, laufen die Schergen herbei und sorgen für den nötigen Platz. Danach darf man die Inneneinrichtung platzieren, die ebenfalls herangeschafft wird. Soll es etwas schneller gehen, hilft eine motivierende Rede des Chefs, auf die selbst Dr. Evil stolz wäre ... Evil Genius 2: World Domination soll in der ersten Jahreshälfte 2021 für PC via Steam erscheinen. Weitere Details findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Red Ivan Trailer Feat Brian Blessed