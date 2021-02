Evil Genius 2: World Domination: Der Weg zur Weltherrschaft im kommentierten Spielszenen-Video

"Vier Kampagnen - Spieler schlüpfen in die Rolle des narzisstischen Despoten Max, des muskelbepackten Wahnsinnigen Ivan, der manipulativen Ex-Meisterspionin Emma oder der eifrigen Wissenschaftlerin Zalika. Jedes Evil Genius hat seine eigene einzigartige Story-Kampagne, während es seine verdrehte Vision einem ahnungslosen Planeten aufzwingt.

Drei Inselstandorte - In drei Inselparadiesen, jedes mit seinen eigenen Gameplay-Herausforderungen, können Superschurken-Hauptquartiere eingerichtet werden. Von außen täuscht die Basis ein wunderschönes Casino-Resort vor. Aber hinter verschlossenen Türen lauert das unvorstellbar Böse.

Intuitiver Bau der Geheimverstecke - Mit der modernen Basenbau-Mechanik und vielen, für die Serie völlig neuen Gameplay-Features, wie beispielsweise mehrstöckiger Verstecke, werden sich Strategiefans bei Evil Genius 2 wie zu Hause fühlen.

Neue Räume, Handlanger, Agenten, Fallen und mehr - Wie im heutigen Trailer bereits zu sehen ist, bietet Evil Genius 2 jede Menge bedrohliche Charaktere und teuflische Vorrichtungen, die im Versteck eingesetzt werden können. Vom köstlich-tödlichen Sushi-Koch bis zur immer hungrigen "Venus-Spy-Trap" haben Spieler eine riesige Anzahl von Möglichkeiten, um die Mächte der Gerechtigkeit davon abzuhalten, ihre heimtückischen Pläne zu vereiteln.

Weltherrschaft 2.0 - Spieler führen ihren Feldzug der totalen Oberherrschaft auf der Weltbühne aus. Sie schicken Schergen und Vasallen auf Missionen rund um den Globus, während sie ihren Einfluss und ihre Kontrolle über Weltregionen ausüben. Sie schließen lukrative Pläne ab, erweitern ihr kriminelles Netzwerk, rekrutieren neue Handlanger und stehlen alle Arten nützlicher Beute - von den Türen zu Fort Knox bis hin zu einem lebenden Dodo.

[VERTRAULICH] – In den kommenden Wochen gibt es jede Menge teuflisch aufregender Überraschungen - darunter ein Modus, über den wir noch nicht gesprochen haben ..."

Wie man in Evil Genius 2: World Domination die Weltherrschaft als Superschurke bequem aus dem eigenen Geheimversteck übernimmt, zeigen die Entwickler (Rebellion) im folgenden Video. Lead Designer Rich Edwards und Produzent Ash Tregay erklären, wie man eine Mannschaft getreuer Untertanen ausbildet, Gegner ausschaltet und nach der Macht greift. Im Prinzip kann man sich Evil Genius 2 als strategisches Aufbauspiel ("Spy-fi Unterschlupf-Builder") nach dem Vorbild von Dungeon Keeper, Dungeons, Two Point Hospital, War for the Overworld oder Theme Hospital vorstellen.Rebellion: "Das neue Videomaterial zeigt die intuitiven Bau-Mechaniken, die kriminellen Netzwerke und ein paar der vielen Arten auf die Spieler feindliche Agenten davon abhalten können die heimtückische Wahrheit hinter der Fassade ihrer Basis aufzudecken. In Evil Genius 2 können Spieler ihren Traum ausleben, den Bösewicht zu spielen. In geheimen Verstecken auf exotischen Inseln werden loyale Handlanger und mächtige Schlägertrupps rekrutiert und trainiert, um die Basis den Fängen der Justiz zu entziehen und die Welt zu dominieren. Es stehen vier böse Genies, vier einzigartige Kampagnen, drei Inseln, viele neue Räume, Handlanger, Agenten und Fallen zur Auswahl."Evil Genius 2: World Domination wird am 30. März 2021 auf PC via Steam erscheinen.Letztes aktuelles Video: Gameplay with Developer CommentarySuper-Schurken-Features (laut Hersteller):