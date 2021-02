Evil Genius 2: World Domination: Sandbox-Modus, Deluxe Edition, Collector's Edition und Season One

Zusammen mit dem Sandbox-Modus (unendlich Geld, alle Objekte sind freigeschaltet) hat Rebellion die Deluxe Edition, die Collector's Edition und die Season One von Evil Genius 2: World Domination angekündigt.Dieumfasst ein Kampagnen-Pack, zwei Schergen-Packs, zwei Handlanger-Packs und ein Item-Pack für das Versteck. Mit dem Season One Pass erhält man Zugriff auf alle Inhalte, sobald sie veröffentlicht wurden. Konkrete Details zur ersten Season, die sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Inhalte enthält, wollen die Entwickler erst kurz vor dem Launch des Spiels am 30. März 2021 bekanntgegeben. Diewird das Hauptspiel und den Season One Pass für 59,99 Euro umfassen.Auch einefür 84,99 Euro ist geplant. Sie umfasst eine Vinyl-Statue von Maximilian auf seinem Thron, das gedruckte Evil-Genius-Magazin (Spiel-Vorstellung), einen Steam-Key für das Hauptspiel und einen Steam-Key für den Season Pass One. Die Evil Genius 2 Collector's Edition erscheint gleichzeitig mit dem Steam-Launch. Vorbestellungen sind im Rebellion Store verfügbar.In Evil Genius 2 können Spieler ihren Traum ausleben, den Bösewicht zu spielen. In geheimen Verstecken auf exotischen Inseln werden loyale Handlanger und mächtige Schlägertrupps rekrutiert und trainiert, um die Basis den Fängen der Justiz zu entziehen und die Welt zu dominieren. Es stehen vier böse Genies, vier Kampagnen, drei Inseln, viele neue Räume, Handlanger, Agenten und Fallen zur Auswahl. Evil Genius 2 erscheint am 30. März 2021 auf Steam für 39,99 Euro. Alle Vorbesteller erhalten 10%-Rabatt bzw. 15%-Rabatt, wenn sie bereits Evil Genius auf Steam besitzen. Alle Vorbesteller erhalten als Bonus die Ingame-Items "Jungbrunnen" und "Trojanisches Pferd". Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten noch drei weitere Items.Letztes aktuelles Video: SandboxModus