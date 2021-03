Evil Genius 2: World Domination: Die Synchronsprecher der Superschurken

Rebellion hat die Synchronsprecher für Evil Genius 2: World Domination bekanntgegeben. Neben Brian Blessed, der in die Rolle des machthungrigen Ex-Handlangers Red Ivan schlüpfen wird, ist auch Samantha Bond zu hören, die als Moneypenny in den Bond-Filmen der Brosnan-Ära bekannt sein dürfte. Sie wird der Spionagemeisterin Emma ihre Stimme leihen, die als Superschurkin Rache an ihrem ehemaligen Geheimdienst üben will. Außerdem sind noch Glen McCready als der von Gold besessene egomanische Despot Max sowie Rakie Ayola als milliardenschwere Wissenschafts-Fanatikerin dabei. McCready und Ayola waren bereits in Strange Brigade und Zombie Army 4: Dead War zu hören. Die Sprachausgabe in Evil Genius 2 wird ausschließlich auf Englisch sein. Texte gibt es auch in deutscher Sprache."Es war uns eine große Freude mit so einer fantastischen Besetzung an Evil Genius 2 zu arbeiten", sagte Rebellion CEO und Creative Director Jason Kingsley. "Wir sind natürlich hocherfreut, erneut mit solch talentierten Künstlern wie Rakie Ayola und Glen McCready zusammenzuarbeiten, die bereits in vorherigen Rebellion-Spielen eine großartige Leistung gezeigt haben und dies jetzt als Zalika und Max wiederholt haben. Dass wir jetzt auch noch Samantha Bond und Brian Blessed als Sychronsprecher für uns gewinnen konnten, ist das Sahnehäubchen auf der Torte - beide sind tolle Persönlichkeiten und Schauspieler und wir sind uns sicher, dass die Fans ihre Performance lieben werden."In Evil Genius 2 können Spieler ihren Traum ausleben, den Bösewicht zu spielen. In geheimen Verstecken auf exotischen Inseln werden loyale Handlanger und mächtige Schlägertrupps rekrutiert und trainiert, um die Basis den Fängen der Justiz zu entziehen und die Welt zu dominieren. Es stehen vier böse Genies, vier Kampagnen, drei Inseln, viele neue Räume, Handlanger, Agenten und Fallen zur Auswahl. Evil Genius 2 erscheint am 30. März 2021 auf Steam für 39,99 Euro. Alle Vorbesteller erhalten 10%-Rabatt bzw. 15%-Rabatt, wenn sie bereits Evil Genius auf Steam besitzen. Alle Vorbesteller erhalten als Bonus die Ingame-Items "Jungbrunnen" und "Trojanisches Pferd". Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten noch drei weitere Items.