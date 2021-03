Evil Genius 2: World Domination: Cinematic-Trailer, Fotomodus und Post-Launch-Pläne

Rebellion möchte mit dem folgenden (vierminütigen) Cinematic-Trailer auf die Veröffentlichung von Evil Genius 2: World Domination am 30. März 2021 für PC via Steam einstimmen - und gibt zudem einen Überblick über das Spiel für angehende Weltherrscher."Darin wird jeder Aspekt des Management-Strategie-Gameplays erklärt. Man könnte das Ganze auch als eine Art Leitfaden zur Weltherrschaft bezeichnen – vom Bau eines Verstecks zum Training der Schergen, von der Rekrutierung von Meisterverbrechern zum Diebstahl unbezahlbarer Artefakte. Der Cinematic Trailer gibt nur einen kleinen Vorgeschmack auf die brandneuen Gemeinheiten, die Spieler ihren Opfern in Evil Genius 2 zufügen können. Angefangen bei den vier spielbaren Bösen Genies, die alle über eine eigene Kampagne verfügen, bis hin zu all den vielen neuen Schergen-Typen, Räumen, Geräten, Fallen, Handlangern, Agenten, Superagenten und Doomsday Devices - in Evil Genius 2 können Spieler selbst bestimmen, welche Art Superhirn sie sein wollen", schreiben die Entwickler.Darüber hinaus hat Rebellion angekündigt, dass das Spiel über einen Fotomodus verfügen wird. Im Fotomodus lassen sich Kameraoptionen wie Sichtfeld, Tiefenschärfe und Brennweite einstellen, die Sichtbarkeit verschiedener Charaktere umschalten und eine Reihe von Filtern, Overlays und mehr verwenden.In den Wochen und Monaten nach der Veröffentlichung werden neue Inhalte für das Spiel veröffentlicht, und zwar sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose. Während sich das Entwicklerteam im Moment auf den Release konzentriert, verrieten die Entwickler, dass ein neues Kampagnen-Paket für die Zeit nach der Veröffentlichung geplant ist. Es enthält ein neues spielbares Genie, ein Insel-Lager und eine Justiz-Streitkraft. In weiteren Paketen werden außerdem neue Gefolgsleute, Schergen-Typen, Räume, Fallen, Gegenstände und mehr eingeführt. Weitere Details sollen demnächst folgen.Mit dem Season Pass One (auch in der Deluxe Edition enthalten) erhalten Spieler Zugang zu allen Inhalten der ersten Staffel von Evil Genius 2, sobald diese nach Release verfügbar sind. Dazu gehören: ein Kampagnen-Paket, zwei Gefolgsleute-Pakete, zwei Schergen-Pakete und ein Paket mit Gegenständen für das Versteck.