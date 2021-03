Evil Genius 2: World Domination: Die bösen Genies stellen sich vor

In Evil Genius 2: World Domination hat man die Wahl zwischen vier bösen Genies, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Jeder der Bösewichte bringt eigene Stärken und Schwächen mit, wobei der stark an Dr. Evil erinnernde Maximilian eher ein Allrounder ist. Die anderen drei Genies verbessern jeweils eine bestimmte Dienerart. Ivan setzt auf Macht und die bloße Muskelkraft seiner Handlanger. Bei Emma dreht sich alles um verdeckte Operationen und unauffälliges Vorgehen (Tarnunternehmen zur Ablenkung von Agenten wird verbessert). Salika ist als eiskalte Wissenschaftlerin von Forschung und Technologie besessen (Fokus auf Forschung). Jeder Oberfiesling hat außerdem eine eigene Kampagne mit entsprechenden Story-Ereignissen.Letztes aktuelles Video: Choose Your GeniusIn Evil Genius 2 können Spieler ihren Traum ausleben, den Bösewicht zu spielen. In geheimen Verstecken auf exotischen Inseln werden loyale Handlanger und mächtige Schlägertrupps rekrutiert und trainiert, um die Basis den Fängen der Justiz zu entziehen und die Welt zu dominieren. Es stehen vier böse Genies, vier Kampagnen, drei Inseln, viele neue Räume, Handlanger, Agenten und Fallen zur Auswahl. Evil Genius 2 erscheint am 30. März 2021 auf Steam für 39,99 Euro. Alle Vorbesteller erhalten 10%-Rabatt bzw. 15%-Rabatt, wenn sie bereits Evil Genius auf Steam besitzen. Alle Vorbesteller erhalten als Bonus die Ingame-Items "Jungbrunnen" und "Trojanisches Pferd". Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten noch drei weitere Items.In den Wochen und Monaten nach der Veröffentlichung werden neue Inhalte für das Spiel veröffentlicht, und zwar sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose. Während sich das Entwicklerteam im Moment auf den Release konzentriert, verrieten die Entwickler, dass ein neues Kampagnen-Paket für die Zeit nach der Veröffentlichung geplant ist. Es enthält ein neues spielbares Genie, ein Insel-Lager und eine Justiz-Streitkraft. In weiteren Paketen werden außerdem neue Gefolgsleute, Schergen-Typen, Räume, Fallen, Gegenstände und mehr eingeführt. Weitere Details sollen demnächst folgen.Mit dem Season Pass One (auch in der Deluxe Edition enthalten) erhalten Spieler Zugang zu allen Inhalten der ersten Staffel von Evil Genius 2, sobald diese nach Release verfügbar sind. Dazu gehören: ein Kampagnen-Paket, zwei Gefolgsleute-Pakete, zwei Schergen-Pakete und ein Paket mit Gegenständen für das Versteck.