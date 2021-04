Evil Genius 2: World Domination: Nächster Patch wird Balance, Weltkarte und Spieltempo überarbeiten

In der kommenden Woche soll ein Patch für Evil Genius 2: World Domination erscheinen, der eine Ladung größerer Verbesserungen auf Basis der Kritik vieler Spieler und Reviewer/Tester vornehmen wird. Das EG2-Designteam will mit dem Update jedenfalls die Balance und das Spieltempo komplett überarbeiten, wodurch nahezu alle Spielsysteme verändert werden müssen. Generell soll erreicht werden, dass weniger Mikromanagement auf der Weltkarte erforderlich ist und weniger Wartezeiten während des Kampagnenfortschritts entstehen - vor allem die Weltkarte hatten wir in unserem Test auch kritisiert.Rob Myall (Lead Coder) erklärte in einem Statement , dass man sich noch immer Zeit lassen könnte, wenn man möchte, aber viele Kernbereiche "beschleunigt" werden sollen. Ansonsten wollen die Entwickler eine Reihe von Fortschrittsblockern beseitigen, bekannte Bugs ausmerzen und die Methode zur "Beschwörung" von Superagenten vereinfachen. Kritischen Aufträgen soll mehr Zeit eingeräumt werden. Außerdem soll transparenter gemacht werden, durch welche Räume oder Ausrüstungsgegenstände (im Unterschlupf) spezielle Agententypen angelockt werden. Die Auswirkungen von Leichensäcken auf die Moral der Untergebenen wollen die Entwickler reduzieren, dafür aber die Bedeutung der Gehälter für (hochstufige) Lakaien steigern.Rebellion will Evil Genius 2: World Domination auch in Zukunft auf Basis des Feedbacks der Community weiter optimieren und anpassen - im Zuge der Realisierung der Post-Launch-Inhalte.Letztes aktuelles Video: VideoTest