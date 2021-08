Evil Genius 2: World Domination: Auf PlayStation- und Xbox-Konsolen nach der Weltherrschaft greifen

In Zukunft dürfen auch Konsolen-Spieler nach der Weltherrschaft streben. Das britische Studio Rebellion wird Evil Genius 2: World Domination im vierten Quartal (Oktober bis Dezember 2021) für Xbox One, Xbox Series X|S und PlayStation 4 und 5 veröffentlichen. Es wird ebenfalls im Xbox Game Pass enthalten sein.Die Entwickler arbeiten aber auch weiter an der PC-Version und nehmen Verbesserungen auf Basis des (ziemlich gemischten) Feedbacks der Spieler vor. Erst heute ist das Update 1.7 veröffentlicht worden, das den Sandbox-Modus verbessert, die Balance anpasst (u.a. Fallen verlieren nicht mehr dauerhaft Haltbarkeit, sondern nur beim Auslösen) und Bugs entfernt ( zum Change-Log ). Außerdem wurde eine ziemlich oberflächliche Marketing-Umfrage gestartet, mit der generelles "Quality-of-Life-Feedback" gesammelt werden soll."In Evil Genius 2 können Spieler ihrem inneren Superschurken freien Lauf lassen. Sie errichten einen geheimen Unterschlupf, trainieren Horden treuer Schergen, rekrutieren mächtige Gefolgsleute und verteidigen ihre Basis gegen lästige Gesetzeshüter."Letztes aktuelles Video: Consoles Reveal Trailer | PS4 PS5 Xbox One Xbox Series XS