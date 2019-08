Total War Saga: Gerücht: Nächster Ableger spielt im trojanischen Krieg - 4Players.de

Der nächste Titel aus der Saga-Reihe von Total War wird allem Anschein nach "Total War Saga: Troy" (Troja) sein. Das Spiel wurde weder von Creative Assembly noch von Sega offiziell angekündigt, aber ein Reddit-Nutzer ist (via PC Gamer ) auf einen entsprechenden Datenbank-Eintrag in der britischen Warenzeichen-Datenbank gestoßen. Das Spiel wird also sehr wahrscheinlich den trojanischen Krieg und damit die griechische/römische Mythologie thematisieren.Sollte sich der Markenschutz-Eintrag als korrekt erweisen, ist Total War Saga: Troy das zweite Spiel aus der Saga-Reihe nach Total War Saga: Thrones of Britannia . Schon im März wurde erwähnt, dass sich das Saga-Team in Sofia (Bulgarien) auf ein neues Spiel konzentrieren würde ( wir berichteten ). Die Saga-Ableger sollen das typische Total-War-Spielgeschehen (rundenbasierte Kampagnen-Strategie und Echtzeit-Kämpfe mit großen Truppenverbänden) bieten, aber mit einem stärkeren Fokus auf einen kleinen, explizit ausgewählten Teil der Geschichte.