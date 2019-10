Thief of Thieves: Season One für Nintendo Switch angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Thief of Thieves (PC) Screenshot - Thief of Thieves (PC) Screenshot - Thief of Thieves (PC) Screenshot - Thief of Thieves (PC)

Rival Games und Skybound Entertainment werden Thief of Thieves: Season One im eShop für Nintendo Switch am 12. November 2019 für 19,99 Euro veröffentlichen. In dem Spiel auf Basis von Robert Kirkmans Comic-Thriller steuert man die Diebin/Fassadenkletterin Celia, die lukrative Raubzüge auf der ganzen Welt durchführt - mit Verstohlenheit, Manipulation und der Hilfe ihrer Teammitglieder."Thief of Thieves: Season One basiert auf der preisgekrönten Comicbuch-Reihe von Robert Kirkman und ist eine Geschichte über Raubüberfälle und die Leute dahinter. Es wird Zeit für Celia, den Schützling von Meisterdieb Redmond, den Übergang vom Lehrling zum Meister zu bewältigen. Ein vermasselter Job führt Celia nach Europa, wo sie sich einem neuen Verbrecherteam anschließt, das eine Reihe von Einbrüchen durchführen will. Lerne dein Team kennen, entscheide dich, wie du vorgehst, aber sei vorsichtig - die Entscheidungen, die du triffst, könnten drastische Konsequenzen haben."Thief of Thieves war bisher auf PC und Xbox One verfügbar."Es war eine komplett neue Erfahrung für uns, an einer bereits etablierten IP zu arbeiten, aber die kreative Freiheit, die uns Skybound zugestanden hat, machte es für uns möglich, etwas Brandneues mit Thief of Thieves zu erschaffen", so Jukka Laakso, CEO von Rival Games. "Wir freuen uns sehr, diese Neufassung von Celias Story für bestehende und neue Fans erschaffen zu haben."Letztes aktuelles Video: Season One Nintendo Switch Launch Trailer