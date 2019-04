PlayStation 5: Next-Gen-Konsole mit SSD, Abwärtskompatibilität, AMD-Hardware, Raytracing und 3D-Audio-Unit - 4Players.de

D_Sunshine schrieb am 16.04.2019 um 17:09 Uhr

Abwärtskompatibilität hört sich erstmal gut an, aber wie stehen die Chancen, dass das auch für digital erworbene Titel gilt? Durch PsPlusGames/PSNSales besteht zumindest meine Library immer weniger aus physischen Kopien.

Das die PSVR weiter unterstützt wird, will ich erstmal als gutes Zeichen werten, denn scheinbar hat man also noch was vor in dem Bereich. Ich drücke weiter die Daumen für PSVR2.