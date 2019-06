PlayStation 5: Patent zur Abwärtskompatibilität entdeckt; bessere Performance von PS4-Spielen möglich - 4Players.de

Die PlayStation 5 (Arbeitstitel) wird bekanntlich abwärtskompatibel mit der PlayStation 4 sein. Die PS4-Spiele werden somit auf der kommenden Konsole funktionieren und unter Umständen sogar "schneller" laufen als auf dem aktuellen Gerät. In einem Patent zur Abwärtskompatibiltät erläutert Sony via TwistedVoxel , dass es auf der PlayStation 5 bestimmte Parameter und Einstellungsmöglichkeiten für Spiele-Entwickler geben wird, mit denen sich die Performance von PS4-Spielen auf der PlayStation 5 verbessern lässt. Das Patent trägt den Titel "Real-time adjustment of application-specific operating parameters for backward compatibility", also die Echtzeit-Anpassung von anwendungsspezifischen Betriebsparametern für die Abwärtskompatibilität. Dabei soll es gar nicht nötig sein, den Programmcode des Spiels zu verändern. Es werden lediglich globale Einstellungen an der Konsole vorgenommen."Die Performance einer Anwendung auf einem neuen Gerät kann eng mit der Performance derselben Anwendung auf dem älteren Gerät verglichen werden, indem die Betriebsparameter des neuen Geräts angepasst werden", ist dem Patent für die noch namenlose neue Konsole von Sony zu entnehmen. "Dieser Vorgang kann wiederholt werden, bis die Betriebsparameter für die Anwendung auf dem neuen System optimal eingestellt sind. Um die Ausführung auf der neuen Hardware weiter zu optimieren, kann man die Ausführung weiter anpassen, um zu sehen, ob die Anwendung schneller auf der neuen Hardware ausgeführt werden kann, ohne dass Fehler auftreten." TwistedVoxel fasst zusammen, dass es Parameter wie Taktfrequenzen und Startwerte für Anweisungen (Instruction Launch Rates) geben wird, die es den Entwicklern ermöglichen sollen, die Abwärtskompatibilität ihres Spiel auf der neuen Konsole zu testen und zu optimieren, ohne den Programmcode des Spiels verändern zu müssen. Mithilfe der Parameter und der Optionen soll die neue Konsole die Hardware der alten Konsole emulieren können. Zusätzliche Einstellungen können dann dafür sorgen, dass das Spiel auf der neuen Hardware besser, schneller und flüssiger als auf der ursprünglichen Hardware läuft, sofern die Testläufe nicht zu Fehlern führen.