PlayStation 5: Hardcore-Gamer als Zielgruppe; Big-Budget-Titel im Fokus; Microsoft als Hauptkonkurrent - 4Players.de

hydro skunk 420 schrieb am 29.06.2019 um 22:05 Uhr

Sony wird also auch nächste Gen gewinnen.

Im Gegensatz zu Microsoft schätzen sie den treuen Hardcore-Gamer und wissen, was dieser will.

Das war bereits in dieser Gen der Schlüssel zum Erfolg.

Schön zu lesen, dass sie weiterhin auf dieses Pferd setzen wollen.

Microsoft wird mit ihrem Social-Gedöns zwar ebenfalls Zuwachs bekommen, weil halt Facebook- &Co-Zeitalter, aber ich hoffe, dass sich das in Grenzen halten wird.

Kaufen werde ich mir eh wieder beide Konsolen und die Xbox wird auch diesmal wieder meine Hauptkonsole werden, aber ich drücke vor allem Sony beide Daumen für die Zukunft. Einfach weil ich mich in deren Zielgruppe sehe.