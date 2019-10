PlayStation 5: Name bestätigt; Termin: Ende 2020; Controller bietet haptisches Feedback und adaptive Trigger - 4Players.de

Sony hat bestätigt, dass die Next-Generation-Konsole offiziell und wenig überraschend den Namen PlayStation 5 tragen wird. Der Nachfolger der PlayStation 4 soll zu Weihnachten 2020 erscheinen. Diese Ankündigung sollte nicht groß überraschen, schrieb Jim Ryan (President of Sony Interactive Entertainment Europe and President of Global Sales & Marketing, Sony Interactive Entertainment) im europäischen PlayStation Blog . Zugleich hob er zwei Neuerungen des PS5-Controllers hervor, und zwar "haptisches Feedback" und "adaptive Trigger".Der Controller soll "haptisches Feedback" bieten, was die "Rumble"-Technologie aus dem DualShock-Controller ablösen wird. Das "haptische Feedback" soll eine größere Bandbreite an taktilen Rückmeldungen erlauben, so dass sich ein Aufprall gegen eine Wand in einem Rennspiel anders als das Tackling auf einem Fußballplatz anführt. Man soll sogar ein Gefühl für eine Vielzahl von Oberflächenbeschaffenheiten bekommen können, wenn man durch virtuelle Grasfelder läuft oder durch Schlamm rennt, erklärte der Sony-Frontmann.Der Controller verfügt außerdem über "adaptive Trigger" in den L2/R2-Tasten. Die Spiele-Entwickler sollen den Widerstand der Trigger so programmieren können, dass die Spieler das taktile Gefühl haben, die Sehne eines Bogens zu ziehen oder langsam einen Geländewagen durch felsiges Gelände zu fahren bzw. zu beschleunigen.Die beiden Controller-Verbesserungen sollen zur besseren Simulation bestimmter Aktionen in Spielen führen, heißt es weiter. Die Entwickler sollen bereits frühe Versionen des neuen Controllers erhalten haben.