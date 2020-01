PlayStation 5: Logo der Next-Generation-Konsole enthüllt

Sony hat bei der CES 2020 (Consumer Electronics Show) in Las Vegas das wenig überraschende Logo der PlayStation 5 enthüllt. Weitere Neuigkeiten hatte das Unternehmen bezüglich der Next-Generation-Konsole nicht zu vermelden. Stattdessen wurden erneut die Kernfakten der PS5 wiederholt. Die Konsole wird 3D-Audio unterstützen, auf eine "ultra-schnelle" SSD zur Beschleunigung der Ladezeiten setzen, Hardware-beschleunigtes Raytracing bieten und das Disc-Laufwerk wird Ultra HD Blu-Rays lesen können. Der neue Controller wird darüber hinaus mit haptischen und adaptiven Triggern ausgestattet sein.Jim Ryan (Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment) verspricht immersivere Spielerlebnisse und bessere Spielwelten via Gematsu : "Unser Versprechen an die 100 Millionen Personen starke PlayStation-Community ist es, den umfassendsten und besten Inhalt anzubieten. Und den Spielern einzigartige Erlebnisse mit beispielloser Geschwindigkeit zu bieten. In den kommenden Monaten wird es noch viel mehr über PlayStation 5 zu berichten geben - und wir freuen uns darauf, weitere Details zu enthüllen, einschließlich der Inhalte, die die Plattform und die Zukunft des Spielens demonstrieren wird. Die Community ist die Grundlage für das Wachstum unseres Unternehmens und der Grund, warum unsere Marke so beliebt ist. Auf diesem Versprechen wurde die Marke PlayStation vor 25 Jahren aufgebaut und wir werden unsere Mission fortsetzen, um dies den Spielern auf der ganzen Welt näher zu bringen."Die PlayStation 5 soll Ende des Jahres 2020 erscheinen.