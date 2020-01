PlayStation 5: Gerücht: Sony wird im Gegensatz zu Microsoft auf Exklusivtitel für die Next-Gen-Konsole setzen

Für die Xbox Series X werden in den ersten ein/zwei Jahren keine Exklusivtitel von den Xbox Game Studios erscheinen. Die First-Party-Spiele von Microsoft sollen auf der Xbox One und der Next-Generation-Konsolen laufen - quasi als eine Art Übergangsfrist, um Käufer von einer Xbox One nicht verprellen ( wir berichteten ).Sony wird laut Kotaku hingegen die "klassische Strategie" verfolgen und zum Verkaufsstart der PlayStation 5 auf Exklusivtitel setzen, die nur auf der PS5 laufen werden - vorher werden aber noch Ghost of Tsushima und The Last of Us Part 2 für PlayStation 4 erscheinen. Diese Vorgehensweise wäre auch nicht ungewöhnlich, denn um viele der Sony-Studios war es in den vergangenen Monaten und Jahren sehr, sehr ruhig - kein Wunder, wenn sie an PS5-exklusiven Projekten arbeiten, die bis Ende 2020 startklar sein müssen. Über diese Strategie von Sony sprach Jason Schreier von Kotaku im Splitscreen-Podcast . Eine offizielle Bestätigung von Sony liegt bisher nicht vor, aber Jason Schreier gehört zu den glaubwürdigeren Quellen in diesem Bereich.Während Microsoft auf den Ansatz setzt, ihre Spiele (auch dank Xbox Game Pass) auf möglichst viele Geräte zu bringen, könnte Sony Exklusivtitel als Zugpferd für die nächste Konsole bevorzugen. Es wird zudem erwartet, dass die meisten Spiele von Drittherstellern (Third Party) wie Activision Blizzard, Electronic Arts, Ubisoft, Warner Bros. und Co. ohnehin als Cross-Generation-Titel für PS4 und PS5 sowie Xbox One (X) und Xbox Series X erscheinen werden.