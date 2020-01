PlayStation 5: Große Enthüllung im Februar? Angebliche Insider-Infos zu Release, Preis & Kompatibilität

PS5 reveal is less than 4 weeks away. Sony knows hard core gamers are hanging on every scrap of info and know that just cause MSFT dominates the conversation at the moment, that's an easy thing to change when they are ready to reveal (assuming the reveal is good).



#1 As a kid from Bama, I'm very glad to see 'reckon' used in a headline. Makes me crave @CrackerBarrel +Uncle Jessie's moonshine.



#2- If I had company secrets (I don't), I wouldn't spill them. I'm just going off the rumors I'm hearing online+history. This is not news. Thx. pic.twitter.com/sqyedvvQG7



In der Gerüchteküche verdichten sich die Hinweise, dass Sony Anfang Februar auf einem speziellen Event in New York die PlayStation 5 offiziell enthüllen und auch das Design der neuen Konsole zeigen wird. Konkret behauptet laut bgr.com ein angeblicher Insider bei 4Chan , dass die Veranstaltung am 5. Februar in der Sony Hall über die Bühne gehen soll. Sony selbst hat auf den angeblichen Leak bisher nicht reagiert oder Angaben bestätigt.Neben der Konsolen-Hardware mit konkreten technischen Daten sollen auch der neue DualShock-Controller, die Benutzeroberfläche sowie Funktionen wie die Abwärtskompatibilität und Remote-Play vorgestellt werden, mit dem man Inhalte auch auf andere Geräte wie Smartphones, Tablets und PCs streamen soll. Gleichzeitig will man offenbar auch den hauseigenen Streamingservice PlayStation Now weiter fördern. Glaubt man den Gerüchten, wird die Sonys neue Konsole nicht nur eine Abwärtskompatibilität zur PS4 bieten, sondern sie auf PS1, PS2 und selbst PSP erweitern. Darüber hinaus soll man nicht nur das VR-Heatset PSVR weiter an der PS5 betreiben können, sondern auch den DualShock4-Controller sowie weitere Peripherie aus früheren Generationen. Die Übertragung alter Speicherstände soll ebenfalls kein Problem sein.Zum Launch-Lineup sollen angeblich Gran Turismo 7, MLB The Show 21, Demon Souls Remastered, Godfall und eine neue IP von Sony Santa Monica gehören, die Legendz heißen soll. Auch beim Preis und dem angepeilten Release präsentiert sich der Insider gut informiert: Demnach soll die PS5 für 499 Dollar im Oktober in den Handel kommen und damit 100 Dollar günstiger sein als die Next-Gen-Konsole von Microsoft. Auch soll es zum Start lediglich einen Modelltyp der Konsole geben.Ob das alles so stimmt, muss sich erst noch bewahrheiten. Was die Veranstaltung in New York angeht, schien aber auch God-of-War-Erfinder David Jaffe Sonys Pläne zunächst zu bestätigen. Nach Angaben von DualShockers bezeichnete Jaffe auf Nachfrage eines Nutzers den Enthüllungs-Event der PS5 als das derzeit am schlechtesten gehütete Geheimnis der Spielebranche. Später ruderte er allerdings wieder zurück und betonte, dass er sich bei seinen Tweets selbst nur auf die Gerüchte bezogen und selbst keine Insider-Infos zu dem Thema habe. Selbst wenn, würde er sie selbstverständlich nicht ausplaudern.