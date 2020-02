PlayStation 5: Die Preisgestaltung als Gratwanderung zwischen Kosten, Marketing und Konkurrenzkampf

Der Preis der PlayStation 5 steht noch nicht fest, erklärte Hiroki Totoki (Senior Executive VP/CFO/Rep Exec Officer/IR) im Zuge einer Konferenz mit Investoren zu den jüngsten Geschäftszahlen . Er meinte, dass die Preisfestlegung eine Gratwanderung sei, die von vielen Faktoren abhängen würde. Hierzu gehören die Personalkosten, die gewünschte Produktionsmenge zum Verkaufsstart, die Marketing-Maßnahmen und vor allem unbekannte Faktoren wie die Preisgestaltung der konkurrierenden Angebote, in diesem Fall die Xbox Series X von Microsoft. Ihr Ziel sei es dennoch "profitabel" über die Lebensdauer des Produkts zu arbeiten. Ebenso wie Jim Ryan verspricht er einen "flüssigen Übergang" zur nächsten Konsolen-Generation, der Anfang Januar von einer Verpflichtung gegenüber den Nutzern der PlayStation 4 sprach ( wir berichteten ).Hiroki Totoki sagte (via VGC ): "Als erstes müssen wir die Arbeitskosten, die Personalkosten, unter Kontrolle halten. Und der erste Produktionsstart, also wie viele [Exemplare der Konsole] wir anfangs anbieten können, müssen in Bezug auf Produktion und Verkauf das richtige Volumen haben, wenn wir die Markteinführung starten. (...) Was nicht offensichtlich und klar erkennbar ist, ist, dass wir in einem Wettbewerbsumfeld sind, daher ist es sehr schwierig, zum jetzigen Zeitpunkt über den Preis zu diskutieren - und je nach Preisniveau müssen wir möglicherweise festlegen, welche Werbemaßnahmen wir einsetzen werden und wie viel wir bereit sind, zu zahlen. (...) Es ist also eine Frage der Abwägung und da es sich um einen Balanceakt handelt, ist es sehr schwierig, zu diesem Zeitpunkt etwas Konkretes zu sagen, aber wenn ich von einem reibungslosen Übergang gesprochen habe, meinen wir, dass wir definitiv den optimalen Ansatz wählen und versuchen werden, die beste Balance zu finden, damit wir im weiteren Verlauf, während der Lebensdauer dieses Produkts, profitabel wirtschaften können."Derweil hat Sony eine offizielle PS5-Unterseite auf PlayStation.com gestartet ( zur Website ). Dort heißt es, dass die Konsole ("in Kürze") ab Weihnachten 2020 erhältlich sein wird. Interessierte Spieler können sich für einen Newsletter anmelden, um das Veröffentlichungsdatum und den Preis der PS5 sowie die Liste der Spiele, die zum Launch der PS5 verfügbar sein werden, zu erfahren.