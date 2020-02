PlayStation 5: Gerüchte: Produktion einer Konsole könnte bis zu 450 Dollar kosten; Preis noch in der Schwebe

Die Produktion einer PlayStation-5-Konsole soll Sony ungefähr 450 Dollar kosten. Der Nachrichtendienst Bloomberg will von mehreren "mit der Situation vertrauten Personen" erfahren haben, dass die Produktionskosten aufgrund der Knappheit mancher Hardware-Komponenten und weiterer externer Einflüsse angestiegen wären. Normalerweise würde Sony den Preis für eine Konsole im Februar des Erscheinungsjahres festlegen, bevor dann im Frühjahr die Massenproduktion startet. In diesem Jahr soll das Unternehmen laut Bericht erstmal abwarten, wie sich die Dinge in den kommenden Wochen entwickeln. Ein Schlüsselfaktor für die Preisgestaltung sei der Preis, den Microsoft für die Xbox Series X verlangen möchte, sagten Mitarbeiter aus der PlayStation-Abteilung. Zudem erwartet die Führungsriege des Unternehmens, dass der Umstieg auf die nächste Konsolen-Generation eher langsam und stetig vonstattengeht. Sony soll des Weiteren noch nicht festgelegt haben, wie viele PS5-Exemplare im ersten Jahr produziert werden sollen.Das Hauptproblem soll die Verfügbarkeit der momentan sehr begehrten DRAM- und NAND-Flash-Speicher sein, da auch viele Smartphone-Hersteller auf diese Komponenten angewiesen seien. Das aktuell grassierende Coronavirus soll bisher keine Auswirkungen auf die PS5-Produktion haben. In dem Artikel steht weiter, dass die meisten Hardware-Komponenten für die PlayStation 5 feststehen würden und das Kühlsystem "ungewöhnlich teuer" für eine Konsole sein soll, obgleich es nur "mehrere Dollar kosten würde". Die Wärmeableitung sei Sony aufgrund der leistungsstarken Hardware aber wichtig und deswegen soll an dieser Stelle nicht gespart werden.Einige Mitarbeiter von Sony Interactive Entertainment sind der Meinung, dass die neue Konsole gegebenenfalls mit Verlust verkauft werden sollte, um dem (noch unbekannten) Preis der Xbox Series X zu entsprechen, da die Konsole von den Verkäufen von Spiele-Software und Online-Diensten profitieren würde, während andere es vorziehen würden, dass die Hardware von Anfang an Gewinn abwirft. Zum Vergleich: Laut IHS Markit betrugen die Herstellungskosten der PlayStation 4 beim US-Verkaufsstart ungefähr 381 Dollar (Verkaufspreis: 399 Dollar). Bei Herstellungskosten in Höhe von 450 Dollar und einer vergleichbaren Marge müsste der Verkaufspreis der PS5 bei mindestens 470 Dollar liegen. Laut Analysten soll solch ein Preis den Verbrauchern nur schwer zu vermitteln sein, zumal die bisher teuerste Konsole von Sony die PS4 Pro für 399 Dollar war.Unabhängig davon plant Sony die Veröffentlichung einer neuen Version des PlayStation-VR-Headsets nach dem Verkaufsstart der PlayStation 5.