PlayStation 5: Abwärtskompatibilität: Die "überwältigende Mehrheit" der PS4-Titel wird auf der PS5 laufen

'wir glauben' 'wir gehen davon aus'PS4 ist Pflicht, bei der "überwältigenden Mehrheit" sollte meine Bibliothek auch abgedeckt seinich brauche einfach mehr RemasterRainbow Six Vegas 1 und 2, Far Cry 2 und 3, The Getaway 1 und 2, Modern Warfare 2 und 3, Dead Space 1, Battlefield Bad Company 1 und 2 - mir fallen viele ein, aber die Wenigsten wird es geben, gerade Ubisoft kriegt sowas nicht hinein Reboot der Marke und ein Remaster als Deluxe Edition finde ich immer klasse, mal sehen was mir in der PS5 Ära so beschert wirdZumindest mit Metro Redux, Modern Warfare 1 und dem baldigen C&C hab ich schon ein paar bekommen und wenn man den Gerüchten glauben darf, kriege ich auch bald Modern Warfare 2 und Dead Space 1viele last gen Titel kann man zwar problemlos auf Steam kaufen und viele sind auch gut gealtert, aber leider kaum an Windows 10 bzw. einen Xbox One Controller angepasst