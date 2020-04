PlayStation 5: So sieht der DualSense-Wireless-Controller aus; haptisches Feedback und adaptive Trigger

Screenshot - PlayStation 5 (PlayStation5) Screenshot - PlayStation 5 (PlayStation5) Screenshot - PlayStation 5 (PlayStation5)

Sony hat den Controller der PlayStation 5 vorgestellt , den DualSense-Wireless-Controller. Im Vergleich zum DualShock 4 der PS4 soll vor allem ein stärkeres haptisches Feedback (Tastsinn) geboten werden. Hideaki Nishino (Senior Vice President, Platform Planning & Management) versucht zu erklären, dass der Controller für eine Vielzahl von Empfindungen in den Händen der Spieler sorgen könnte, z. B. das Gefühl, mit einem Auto durch Schlamm zu fahren. Die adaptiven Trigger in den L2- und R2-Tasten sollen die Kraft, die hinter den Aktionen steckt, spürbar machen - z. B. beim Spannen eines Bogens, um einen Pfeil abzuschießen. Die "Share"-Taste entfällt, dafür wird es die "Create"-Taste geben, die Sony jedoch erst in Zukunft näher vorstellen möchte. Außerdem verfügt der DualSense über eine integriertes Mikrofon, mit der sich die Spieler auch ohne Headset mit anderen Personen austauschen können. Längere Gespräche sollten aber über Headset realisiert werden.Jim Ryan (President & CEO von Sony Interactive Entertainment): "DualSense ist im Vergleich zu unseren bisherigen Controllern eine radikale Revolution und zeigt, welchen Generationensprung wir mit der PS5 machen wollen. Der neue Controller und die vielen innovativen Funktionen der PS5 werden für das Spielerlebnis bahnbrechend sein. Damit setzen wir unsere Mission bei PlayStation fort, die Grenzen des Spielens stetig zu erweitern - jetzt und in Zukunft. Der PlayStation-Community möchte ich dafür danken, dass ihr uns auf dieser aufregenden Reise bis zur Veröffentlichung der PS5 Weihnachten 2020 begleitet. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten weitere Informationen über die PS5, einschließlich des Konsolendesigns, bekanntzugeben."Hideaki Nishino: "Dies stellte uns vor eine spannende Herausforderung - wir wollten einen neuen Controller entwickeln, der die beliebten Aspekte der aktuellen Generation beibehält und gleichzeitig über die neuen Funktionen verfügt, die wir kreiert haben. Bei adaptiven Triggern mussten wir beispielsweise überlegen, wie die Komponenten in die Hardware passen würden, ohne dass der Controller an Handlichkeit einbüßt. Unser Designteam hat eng mit unseren Hardwareentwicklern zusammengearbeitet, um Abzugstasten und Auslöser optimal zu positionieren. Die Designer konnten dann austüfteln, wie der Controller aussehen und sich anfühlen würde. Ihre Herausforderung war es, dafür zu sorgen, dass sich der Controller kleiner anfühlt, als er aussieht. Letztendlich haben wir den Winkel der Handtrigger geändert und einige kleine Anpassungen am Griff vorgenommen. Darüber hinaus haben wir keine Mühen gescheut, um eine lange Akkulaufzeit des DualSense beizubehalten und das Gewicht des Controllers beim Hinzufügen neuer Funktionen so weit wie möglich zu verringern. (...) Insgesamt haben wir in den letzten Jahren eine Vielzahl an Konzepten und Hunderte von Modellen erstellt, bevor wir uns für dieses endgültige Design entschieden haben. DualSense wurde von zahlreichen Spielern mit unterschiedlichen Handgrößen getestet, damit wir das gewünschte Komfortniveau mit großartiger Ergonomie erreichen können."