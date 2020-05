PlayStation 5: Markteinführung weiterhin im Weihnachtsgeschäft 2020; kaum Auswirkungen der Covid-19-Pandemie

Die PlayStation 5 soll weiterhin zum Weihnachtsgeschäft 2020 veröffentlicht werden, diesen Plan bestätigte Sony im aktuellen Geschäftsbericht. Trotz der anhaltenden Covid-19-Pandemie gibt es auch "keine größeren Probleme" bei der Entwicklung von Spielen - gemeint sind First-Party-Spiele von Sony bzw. von den zukünftigen PlayStation Studios ( wir berichteten ).Das Statement bezüglich der Auswirkungen der Ausbreitung von Covid-19 auf den Geschäftsbereich lautet ( Quelle , S. 20): "Was die Markteinführung der PlayStation 5 betrifft, so haben zwar Faktoren wie Mitarbeiter im Home-Office und Einschränkungen bei internationalen Reisen einige Herausforderungen hinsichtlich eines Teils des Testverfahrens und der Prüfung der Produktionsanlagen mit sich gebracht, doch die Entwicklung schreitet mit der für die Weihnachtssaison 2020 geplanten Markteinführung der Konsole voran. Zum jetzigen Zeitpunkt sind in der Entwicklungspipeline für Spielsoftware bei den Sony-eigenen First-Party-Studios oder den Partner-Studios noch keine größeren Probleme aufgetreten."Die jüngsten Gerüchte über die begrenzte Produktion der PlayStation 5 im ersten Jahr und den hohen Verkaufspreis, der die soll Nachfrage drücken soll, wurden nicht kommentiert.Die aktuelle Situation wird so beschrieben: "Obwohl es aufgrund von Problemen in der Komponenten-Lieferkette leichte Auswirkungen auf die Produktion von PS4-Hardware gegeben hat, kann die kurzfristige Nachfrage mit dem aktuellen Lagerbestand gedeckt werden und die Verkäufe entwickeln sich gut. Der Verkauf von Spielesoftware im PlayStation Network sowie die Abonnentenzahlen von PS Plus und PlayStation Now (PS Now) sind deutlich gestiegen."