PlayStation 5: Ab Mitte Juli eingereichte PS4-Spiele müssen laut Sony auch PS5-kompatibel sein

Sony Interactive Entertainment hat sämtlichen Entwicklern von PlayStation-Titeln mitgeteilt, dass jedes PlayStation-4-Spiel, das nach dem 13. Juli 2020 zur Zertifizierung eingereicht wird, auch mit der PlayStation 5 kompatibel (also vorwärtskompatibel) sein muss. Dieser Bericht von Eurogamer fußt auf der Entwicklerdokumentation bzw. einer internen Partner-Website von Sony, die von Eurogamer eingesehen werden konnte. Dementsprechend wurde eine Option hinzugefügt, bei der die Entwickler prüfen bzw. angeben müssen, dass ihr Spiel auf Kompatibilität mit der PS5-Hardware getestet wurde. Diese Option wurde Ende April in einer neuen Version des PS4-Software-Entwickler-Kits hinzugefügt. Sony möchte die Entwickler je nach Veröffentlichungsdatum ihrer Projekte einzeln kontaktieren und Einzelheiten zum Test der PlayStation-5-Kompatibilität mit ihnen durchgehen.PlayStation-4-Titel gelten nur dann als kompatibel mit der PlayStation 5, wenn der eingereichte Programmcode ohne Probleme auf der Hardware läuft und das Spiel auf der PlayStation 5 die gleichen Funktionen wie auf PlayStation 4 bietet . Patches für vorhandene Spiele und Remaster von bereits veröffentlichten Titeln erfordern explizit keine PlayStation-5-Kompatibilität, wenn der Titel vor dem 13. Juli zur Zertifizierung eingereicht wurde, obwohl dies "dringend von Sony empfohlen" wird. Patches oder Remaster von Titeln, die nach diesem Datum eingereicht wurden, erfordern jedoch die PS5-Kompatibilität.Sowohl Ghost of Tsushima als auch The Last of Us Part 2 werden laut dem Bericht vorwärtskompatibel sein, obgleich sie vor dem "Stichtag" erscheinen werden. Ob beide Spiele aber "zusätzliche Features" (bessere Grafik etc.) auf der PS5 bieten, wollte Sony bisher nicht verraten Im März stellte Sony zum Thema Abwärtskompatibilität folgendes klar ( wir berichteten ): "Wir glauben, dass die überwältigende Mehrheit der über 4.000 PlayStation-4-Titel auf der PlayStation 5 spielbar sein wird. Wir gehen davon aus, dass abwärtskompatible Titel auf der PlayStation 5 mit einer erhöhten Geschwindigkeit laufen werden, so dass sie von höheren oder stabileren Bildwiederholraten und potenziell höheren Auflösungen profitieren können. Wir evaluieren derzeit die Spiele Titel für Titel, um Probleme zu erkennen, die von den ursprünglichen Software-Entwicklern angepasst werden müssen. In seiner Präsentation lieferte Mark Cerny eine Momentaufnahme der 100 meistgespielten PlayStation-4-Titel und zeigte damit, wie gut unsere Bemühungen in Bezug auf die Abwärtskompatibilität sind. Wir haben bereits Hunderte von Titeln getestet und bereiten uns darauf vor, Tausende weitere zu testen, während wir auf die Markteinführung hinarbeiten. Wir werden in den kommenden Monaten weitere Updates zur Abwärtskompatibilität sowie weitere Nachrichten zur PlayStation 5 veröffentlichen."Laut dem aktuellen Bericht wird Sony die Abwärtskompatibilität für alle Titel intern testen, die vor dem 13. Juli zur Zertifizierung eingereicht wurden und daraufhin ggf. die Entwickler einzeln kontaktieren, wenn es Probleme bei manchen Spielen gibt. Die Verantwortung für die Gewährleistung der PlayStation-5-Kompatibilität bei allen Titeln, die nach dem 13. Juli eingereicht werden, liegt aber direkt bei den Entwicklern.Sony wird am 4. Juni um 22:00 Uhr die ersten (eigenen) Spiele für die PlayStation 5 präsentieren, die zum Verkaufsstart der Konsole zu Weihnachten 2020 und darüber hinaus zur Verfügung stehen werden. Die digitale Präsentation soll etwas mehr als eine Stunde dauern. Jim Ryan (President & CEO von Sony Interactive Entertainment) verspricht einen Blick in die "Zukunft des Gaming für PlayStation 5".