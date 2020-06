PlayStation 5: Neuer Termin: Präsentation der ersten PS5-Spiele von Sony findet am 11. Juni statt

Sony wird das verschobene PlayStation-5-Event, auf dem die ersten PS5-Spiele gezeigt werden sollen, bereits in dieser Woche nachholen. Es wird am Donnerstag (11. Juni) um 22:00 Uhr stattfinden. Der neue Termin ist zwar noch nicht offiziell bestätigt worden, aber auf Twitch laufen bereits die ersten Werbespots, die den 11. Juni nennen.Die digitale Präsentation soll etwas mehr als eine Stunde dauern. Übertragen wird das Geschehen auf YouTube Twitch und PlayStation.com . Jim Ryan (President & CEO von Sony Interactive Entertainment) verspricht einen Blick in die "Zukunft des Gaming für PlayStation 5". Jim Ryan : "Es gibt nur wenige Dinge, die so aufregend sind wie der Start einer neuen Konsole. Obwohl dieser Weg zum Start etwas … anders war, freuen wir uns wie immer, euch auf diesem Weg zu begleiten, um die Zukunft von Videospielen neu zu definieren. Wir haben euch von den technischen Daten erzählt und den neuen DualSense Wireless-Controller gezeigt. Aber was ist ein Start ohne Spiele?Deshalb freue ich mich, euch mitteilen zu können, dass wir euch bald einen ersten Blick auf die Spiele geben werden, die ihr nach dem Start von PlayStation 5 zu Weihnachten spielen werdet. Die Spiele für PS5 sind die besten der Branche aus innovativen Studios auf der ganzen Welt. Studios, sowohl größer als auch kleiner, die neueren und etablierten, alle haben hart daran gearbeitet, Spiele zu entwickeln, die das Potenzial der Hardware ausreizen werden.Diese digitale Präsentation wird für etwas mehr als eine Stunde laufen und zum ersten Mal werden wir alle zusammen virtuell die Aufregung miteinander teilen können. Der derzeitige Mangel an Events vor Ort bietet uns eine erstaunliche Chance, anders zu denken und euch auf diese Reise mitzunehmen, und hoffentlich näher als je zuvor. Dies ist Teil unserer Reihe von Updates über die PS5 und, es sei euch versichert, nach der Präsentation der nächsten Woche werden wir noch viel mit euch teilen."