Playstation 5: Dead-Space-Autor deutet neue Spiel-Ankündigung an

As some of you know, I’ve been working on a big videogame for almost 2 years now.



In totally unrelated news, you should all watch the PS5 launch event on Thursday.



🧐



— Antony Johnston (@AntonyJohnston) June 9, 2020





Hint: you play a character having a really bad time https://t.co/yVvUwZVdS2



— Antony Johnston (@AntonyJohnston) June 10, 2020

Antony Johnston, der als Autor u.a. bei Dead Space, Binary Domain und Shadow of Mordor mitgewirkt hat, deutet via Twitter die Ankündigung eines neuen Spiels bei der PS5- Präsentation am Donnerstag an, bei dem er ebenfalls involviert sein wird. Davon berichtet DualShockers Johnston gibt in dem besagten Tweet an, bereits seit zwei Jahren an einem großen Videospielprojekt mitzuarbeiten. Auf Nachfrage viele Nutzer gibt er lediglich den Hinweis, dass bei diesem Spiel eine Figur im Mittelpunkt steht, die gerade eine schwere Zeit durchmacht. Dies würde sicher zu Dead Space (genau wie zahlreichen weiteren Hauptfiguren in vielen anderen Spielen) passen, doch dürfte man annehmen, dass Electronic Arts eine Rückkehr der Marke eher im Rahmen seiner eigenen Veranstaltung EA Play aufgreifen würde. Die Antwort bekommen wir wahrscheinlich dann morgen.