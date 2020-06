PlayStation 5: Sony: Exklusive Spiele sind "wichtiger als je zuvor"

Exklusive Spiele für die nächste Konsolen-Generation sind "wichtiger als je zuvor", sagte Simon Rutter (Executive Vice President, Head of Europe Business Operations bei Sony PlayStation) gegenüber The Guardian . Er ist der Ansicht, dass nur exklusive Spiele die Hardware-Besonderheiten einer Konsole ausreizen können, zumal sich die Spiele-Entwickler auch nur auf eine Plattform konzentrieren müssten. Damit verfolgt Sony bei der PlayStation 5 einen anderen Ansatz als Microsoft, schließlich meinte Matt Booty (Head of Xbox Game Studios) im Januar 2020, dass alle Spiele der Xbox Game Studios, die in den nächsten ein oder zwei Jahren erscheinen werden, auch auf den Xbox-One-Konsolen spielbar sein sollen ( Quelle 4Players-Talk zum Thema ).Simon Rutter: Exklusive Spiele sind "enorm wichtig. Wichtiger, denke ich, als sie es je waren. Durch die Nähe zu den Systemarchitekten der Konsole sind die PlayStation-Studios in der Lage, wirklich das Beste aus der Systemleistung herauszuholen - und das ist eine wirklich wertvolle Eigenschaft, die ein Plattforminhaber haben sollte. [Die PlayStation] kann sich auf ein Studionetzwerk verlassen, das die Innovationen, die wir bieten wollen, wirklich zur Geltung bringen können ... wenn die Exklusivspiele so stark sind wie Marvel's Spider-Man oder Horizon, dann sind es wichtige Spiele, die die Leute spielen wollen".Als Beispiel führte er ebenso GT7 auf: "Gran Turismo 7 wird von fast jeder einzelnen technologischen Verbesserung profitieren, die wir in der PlayStation 5 haben. Die Ladezeiten werden im Vergleich zu früher beinahe verschwindend gering sein. Wenn man im Cockpit sitzt, kann man dank des 3D-Audios das donnernde Dröhnen eines Ferraris hinter oder vor sich hören - und man kann den Unterschied zum Motorgeräusch eines Maserati erkennen. Wenn Ihr das Fahrzeug mit dem DualSense-Controller fahrt, werdet Ihr auf dem glatten Asphalt einer Rennstrecke ein anderes Gefühl in den Händen haben, verglichen mit dem unebenen Gefühl auf einer Schotterpiste. Die sanfte Beschleunigung wird sich ebenfalls ganz anders anfühlen als der Druck auf ein steifes Gas- oder Bremspedal".Zu den PS5-exklusiven Titeln von den PlayStation Studios gehören u.a. Horizon: Forbidden West Demon's Souls (Remake), Ratchet & Clank: Rift Apart Astro's Playroom und Sackboy: A Big Adventure Letztes aktuelles Video: Talk Vorfreude oder Ernüchterung