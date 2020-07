PlayStation 5: Sony hat die Produktion der Konsole angeblich verdoppelt

Angeblich soll Sony die Produktion der PlayStation 5 verdoppelt haben, um der erhöhten Nachfrage nach Videospielen und Plattformen im Zuge der Corona-Pandemie gerecht werden zu können. Das meldet der Wirschaftsdienst Bloomberg und bezieht sich dabei auf Aussagen anonymer Quellen, die mit den Plänen vertraut sein sollen. Demnach sollen bis zum Jahresende etwa zehn Millionen Einheiten der Konsole produziert werden. Ursprünglich hatte man wohl eine Produktion von fünf bis sechs Millionen Geräten bis März 2021 ins Auge gefasst.Sony soll Lieferanten und andere Partner bereits darüber informiert haben, dass man die potenzielle Auslieferung an PS5-Konsolen deutlich erhöhen will, um vor allem im Weihnachtsgeschäft für eine hohe Nachfrage gewappnet zu sein. Dennoch könnte die Logistik den Plänen noch einen Strich durch die Rechnung machen, da sich die Pandemie weiterhin negativ auf Lieferketten auswirkt und nicht klar ist, ob und wie sich die weltweite Lage in den kommenden Monaten ändert.Zum größten Teil wird die PlayStation 5 in China hergestellt und anschließend auf dem Seeweg über den Globus transportiert. Neben der Konsole soll passenderweise auch die Produktion der neuen DualSense-Controller angekurbelt werden. Hier hatte Sony ursprünglich zehn Millionen Geräte bis Ende März 2021 angesetzt und dürfte jetzt ebenfalls eine Verdopplung anstreben.Letztes aktuelles Video: Talk Vorfreude oder Ernuechterung