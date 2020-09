PlayStation 5: DualSense-Controller nutzt auch Audio von Spielen für Vibrationen

Der DualSense-Controller der PlayStation 5 soll den spielinternen Ton zur Generierung von Vibrationen nutzen. Das hat nach Angaben von DualShockers der Tech-Spezialist Yukari Konishi in einem Interview im Rahmen eines umfangreichen Technologie-Reports bestätigt , der als Teil von Sonys Forschungsabteilung an der Entstehung des neuen Controllers mitgewirkt hat. Demnach sollen Entwickler recht einfach einen neuen Algorithmus programmieren können, der es ihnen erlaubt, Soundeffekte für das Auslösen von bestimmten Vibrationsmustern beim Controller zu verwenden."Dadurch haben wir nicht nur ein Werkzeug erschaffen, das es Spielentwicklern erlaubt, eine wirkungsvolle, natürliche und komfortable Vibration in weniger Schritten zu designen. Sondern wir haben auch eine Methode kreiert, die nahezu automatisch Vibrationsmustern von den Soundeffekten eines Spiels generiert", so Konishi.Auf ein ähnliches Prinzip setzt übrigens auch Logitech mit seinem Force-Feedback-Lenkrad G923 , bei dem das neue Truforce-System auf die Audio-Engine der Rennspiele zugreift, um zusätzliche Vibrationen zu ermöglichen. Ein Test des Wheels erfolgt bei uns in den kommenden Tagen.Letztes aktuelles Video: TVSpot Play Has No Limits