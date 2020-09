PlayStation 5: Nächste Präsentation angekündigt: "PS5 Showcase" am 16. September ab 22 Uhr

PlayStation 5 Showcase broadcasts live this Wednesday at 9pm BST / 10pm CEST: https://t.co/aNs2Y0mdHm pic.twitter.com/cXamPIa9Nx



— PlayStation Europe (@PlayStationEU) September 12, 2020





I know it's been a wait for price, date, pre-order date. Thanks to the community for their support and encouragement :-) Great to see the reactions, really proud of how the team handled the unscripted announce (was supposed to be next week but oh well...). Can't wait for launch.



— Phil Spencer (@XboxP3) September 9, 2020

Sony hat die nächste "PlayStation 5 Showcase" angekündigt. Am 16. September (Mittwoch) werden ab 22 Uhr diverse Neuigkeiten verkündet und mehrere Spiele gezeigt, die zum Verkaufsstart der PS5 und darüber hinaus veröffentlicht werden sollen. Die digitale Präsentation wird ungefähr 40 Minuten dauern. Gezeigt werden Titel von den Worldwide Studios von Sony (First Party) als auch von Drittherstellern. Ob Sony bei dieser Veranstaltung ebenfalls den Preis und den Termin der Konsole verkünden wird, ist noch unklar. Der Livestream wird u.a. auf www.Playstation.com/PS5 übertragen.Microsoft wollte die kommende Woche übrigens auch zur Bekanntgabe von Preis und Termin von Xbox Series S und Xbox Series X nutzen, aber durch "die Leaks" wurde die Ankündigung entsprechend vorgezogen.Letztes aktuelles Video: TVSpot Play Has No Limits