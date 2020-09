PlayStation 5: Sony musste Produktion angeblich deutlich kürzen

Die Produktion der PlayStation 5 hat offenbar einen Rückschritt erlitten, weil es bei zentralen Komponenten, genauer gesagt einem speziell für die neue Konsole konzipierten "On-Board-Chip", zu Lieferschwierigkeiten kam. Das meldet DualShockers und bezieht sich dabei auf einem Bericht von Wirtschaftsdienst Bloomberg , der auf Insider-Informationen beruhen soll.Demnach kann Sony weniger Geräte produzieren als ursprünglich geplant. Tatsächlich geht man in einem Ausblick davon aus, dass im Geschäftsjahr vier Millionen PS5-Konsolen weniger vom Band rollen werden. Zwar scheint sich die Nachschub-Situation langsam zu stabilisieren, doch ist man noch nicht wieder im grünen Bereich angekommen. Erst im Juli hieß es noch , dass Sony die PS5-Produktion verdoppelt habe, um der hohen Nachfrage gerecht werden zu können.Am 16. September will Sony im Rahmen einer Online-Präsentation neue Einzelheiten zur PlayStation 5. Neben dem Launch-Lineup dürften dort auch Preis und Erscheinungstermin thematisiert werden.Letztes aktuelles Video: TVSpot Play Has No Limits