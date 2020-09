PlayStation 5: Termin, Preis und Sony-Spiele zum Verkaufsstart stehen fest

Astro's Playroom (Japan Studio) - auf der Konsole vorinstalliert

Demon's Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) für 79,99 Euro

Destruction AllStars (Lucid Games / XDEV) für 79,99 Euro

Marvel's Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) für 59,99 Euro

Marvel's Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) für 79,99 Euro

Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV) für 69,99 Euro

DualSense Wireless Controller (Standalone) für 69,99 Euro

PULSE 3D Wireless Headset with 3D Audio Support and dual noise-cancelling microphones für 99,99 Euro

HD Camera with dual 1080p lenses für 59,99 Euro

Media Remote (Fernbedienung) für 29,99 Euro

DualSense Charging Station für 29,99 Euro

Sony hat bei der heutigen Livestream-Präsentation sowohl den Termin als auch die Preise der beiden PS5-Konsolen mitgeteilt. Die Next-Generation-Konsolen werden am 12. November 2020 in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea erscheinen. Die Markteinführung im "Rest der Welt" findet amstatt. Die "normale" PlayStation 5 wirdkosten. Für die komplett digitale Version der Konsole ohne Disc-Laufwerk wirdfällig. Beide Konsolen verfügen über einen 825 GB großen internen Speicher auf der "Custom SSD". Vorbestellungen sollen ab dem 17. September bei "ausgewählten Vertriebspartnern" möglich sein.Launch-Titel von Sony ( Quelle ):Zubehör:Microsoft schickt seine beiden Next-Gen-Konsolen am 10. November 2020 ins Rennen. Die Xbox Series X wird 499,99 Euro bzw. Schweizer Franken (UVP) kosten. Die Xbox Series S liegt bei 299,99 Euro bzw. Schweizer Franken (UVP). Vorbestellungen der Microsoft-Konsolen sollen ab dem 22. September um 9:00 Uhr möglich sein.Letztes aktuelles Video: TVSpot Play Has No Limits