PlayStation 5: Termin und Preis stehen fest

Sony hat bei der heutigen Livestream-Präsentation sowohl den Termin als auch die Preise der beiden PS5-Konsolen mitgeteilt. Die Next-Generation-Konsolen werden am 12. November 2020 in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea erscheinen. Die Markteinführung im "Rest der Welt" findet amstatt. Die "normale" PlayStation 5 wirdkosten. Für die komplett digitale Version der Konsole ohne Disc-Laufwerk wirdfällig. Beide Konsolen verfügen über einen 825 GB großen internen Speicher auf der "Custom SSD". Vorbestellungen sind bereits möglich.Microsoft schickt seine beiden Next-Gen-Konsolen am 10. November 2020 ins Rennen. Die Xbox Series X wird 499,99 Euro bzw. Schweizer Franken (UVP) kosten. Die Xbox Series S liegt bei 299,99 Euro bzw. Schweizer Franken (UVP). Vorbestellungen der Microsoft-Konsolen sollen ab dem 22. September um 9:00 Uhr möglich sein.Letztes aktuelles Video: TVSpot Play Has No Limits