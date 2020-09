PlayStation 5: Es sollen mehr Konsolen-Exemplare als beim Verkaufsstart der PS4 zur Verfügung stehen

Sony will zum Verkaufsstart der PlayStation 5 mehr Konsolen/Exemplare als 2013 bei der PlayStation 4 im Einzelhandel zur Verfügung stellen, dies sagte Jim Ryan (Sony Interactive Entertainment CEO und Präsident) in einem Interview mit The Washington Post . Am damaligen Launch-Tag der PS4 wurden ungefähr eine Million Exemplare verkauft. Nach zwei Wochen waren 2,1 Mio. PS4-Konsolen in Umlauf.In Abgrenzung zu Microsoft, die eine leistungsstarke (Xbox Series X) und eine schwächere Konsole (Xbox Series S) auf den Markt bringen, verfolgt Sony den Ansatz, dass der einzige Unterschied zwischen beiden PS5-Konsolen lediglich das Ultra-HD-Blu-Ray-Laufwerk sein wird. Leistungsunterschiede wird es zwischen der PlayStation 5 und der PlayStation 5 Digital Edition nicht geben."Wir wollen den Spielern Klarheit und Sicherheit geben", sagte Ryan. "Wir wollen sie auch zukunftssicher machen, damit die Leute wissen, dass die Konsole, die sie kaufen, in einigen Jahren noch relevant sein wird. Es handelt sich um eine beträchtliche Investition für die Käufer und wir wollen sicherstellen, dass die Leute wissen, dass sie eine echte Konsole der nächsten Generation kaufen."Dem Interview ist auch zu entnehmen, dass Sony den PS5-Preis schon Anfang des Jahres festgelegt haben will und die Preisgestaltung der PlayStation 4 als Orientierung dienen sollte.Die PlayStation 5 (499,99 Euro) und die PlayStation 5 Digital Edition (399,99 Euro) werden hierzulande am 19. November 2020 erscheinen. Beide Konsolen werden schon ab dem 12. November 2020 in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Showcase Closing Sizzle