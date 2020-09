PlayStation 5: Digital Edition ist ein wichtiges Modell für die Zukunft; kleines Vorbesteller-Kontingent?

Let me visualize this for you.

and of course this shouldn't really be surprising if you think about it. Why would retailers want to sell you a system with no drive? They are still selling discs!



Yes retailers sell digital codes, but I'd guess that most digital sales go directly through the platform store.



Für Sony ist die PS5 Digital Edition ein wichtiger Schritt im Zuge der stetig wachsenden Digitalisierung, sagte Jim Ryan (Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment) gegenüber AV Watch via Gamefront . In dem Interview stellte er klar, dass es sehr wichtig war, dass die PS5 Digital Edition exakt die gleichen technischen Spezifikationen wie die normale PlayStation 5 hat. Der einzige Unterschied ist, dass die Digital Edition kein Ultra-HD-Blu-Ray-Laufwerk hat und daher 100 Euro weniger kostet. Laut Jim Ryan steigt jedes Jahr der Prozentsatz der Spiele, die digital auf der PlayStation gekauft werden. Inzwischen sollen zwei Drittel aller Spiele in digitaler Form abgesetzt werden."Ich habe einen Teenager. Ihre Generation ist 'All Digital'. Sie wissen wohl kaum noch, was eine Disc ist. Obwohl es für sie vielleicht noch etwas früh für eine PS5 ist, wird ihre Generation in drei oder vier Jahren PlayStation-Nutzer sein", sagt Ryan laut Gamefront.Nach Angaben von David Abrams (Besitzer von Cheap Ass Gamer, kurz CAG) ist die Anzahl der Vorbestellungen der PS5 Digital Edition bei CAG allerdings relativ gering: "Entweder gibt es im Großen und Ganzen kein Kontingent für den Vorverkauf der digitalen PS5-Version oder die Leute haben überhaupt kein Interesse daran, denn es wurde nur lächerlich kleine Menge von den Konsolen vorbestellt. Ich vermute Ersteres." Laut Abrams liegt der Anteil der Vorbestellungen der PS5 Digital Edition bei unter einem Prozent, wenn man die Pre-Order-Zahlen beider PS5-Konsolen zusammenzählt. Die Anzahl der Stichprobengröße ist laut Abrams groß genug (mindestens dreistellig), um aussagekräftig zu sein. Er fügte außerdem hinzu, dass die Einzelhändler ohnehin wenig Interesse am Verkauf der PS5 Digital Edition hätten, weil sie weiterhin Spiele auf Disks verkaufen wollen und an den digitalen Verkäufen praktisch nicht beteiligt wären.Sony wollte keine näheren Angaben zu der Relation von Verkäufen (PS5 vs. PS5 Digital Edition) machen, erklärte aber gegenüber VGC , dass sie die Nachfrage überwachen und die Produktion entsprechend anpassen würden.Die PlayStation 5 (499,99 Euro) und die PlayStation 5 Digital Edition (399,99 Euro) werden hierzulande am 19. November 2020 erscheinen. Beide Konsolen werden schon ab dem 12. November 2020 in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Showcase Closing Sizzle