PlayStation 5: Sony: Eine leistungsschwächere Variante der PS5 wäre problematisch

Sony ist nicht daran interessiert, ein Alternativmodell der PlayStation 5 mit weniger Leistung zu verkaufen. Jim Ryan (Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment) sagte in einem Interview mit AV Watch via VGC , dass solch ein Modell auf lange Sicht "problematisch" wäre. Damit vertritt Sony eine andere Philosophie als Microsoft, die mit der Xbox Series S (299 Euro; Ziel: 1440p mit 60 fps) gezielt eine abgespeckte Version der Xbox Series X (499 Euro; Ziel: 4K mit 60 fps) anbieten. Sie hätten viele Nachforschungen angestellt, um die Ziele zu erreichen, versicherte der Director of Xbox Program Management bei The Verge Jim Ryan : "Wenn man sich die Historie der Spiele-Branche anschaut, dann ist die Entwicklung einer besonders preisgünstigen Konsole mit reduzierten [technischen] Spezifikationen etwas, mit dem man in der Vergangenheit keine großen Erfolge erzielt hat. Wir haben diese Option in Betracht gezogen und festgestellt, wie problematisch es ist - auch andere Führungskräfte, die es versucht haben, haben dies erkannt." Wobei die Perspektive von Ryan ausschließlich auf die Vergangenheit ausgerichtet ist. Er meinte auch, dass er "die Entscheidung jedes Konkurrenten und ihre Philosophie respektieren" würde."Basierend auf unseren Marktstudien wird deutlich, dass Leute, die eine Spielkonsole kaufen, diese vier, fünf, sechs oder sogar sieben Jahre lang weiter benutzen wollen. Sie wollen glauben, dass sie etwas gekauft haben, das zukunftssicher ist und nicht in zwei bis drei Jahren veraltet sein wird. Sie wollen darauf vertrauen können, dass, wenn sie am Ende einen neuen Fernseher kaufen, ihre derzeitige Konsole in der Lage sein wird, den neuen 4K-Fernseher zu unterstützen, den sie beim Kauf in Erwägung zogen", meinte Ryan weiter.Ein Engine-Programmierer von id Software äußerte sich nach der Enthüllung der Xbox Series S skeptisch gegenüber der RAM-Ausstattung und meinte, dass die Spezifikationen nicht einfach zu kompensieren seien und sich ggf. auf die Next-Gen-Entwicklung auswirken könnten - sein Tweet wurde mittlerweile gelöscht . Ein Technical-Producer von Remedy schrieb via Twitter , dass die Xbox Series S für Konsumenten natürlich toll sei, aber er als technischer Produzent Probleme sehen würde. Gavin Stevens (Design Lead bei Team Blur Games) wiederum zerstreute etwaige Zweifel und schrieb, dass die Xbox Series S keinesfalls die Next-Gen-Spiele-Entwicklung zurückhalten würde, da die Konsole trotz etwaiger Kompromisse zweifelsohne ein Next-Gen-Gerät sei. Insgesamt 41 Tweets verfasste er zu diesem Thema ( zum Twitter-Thread ).Auch die Unterteilung in PlayStation 5 (499 Euro) und die PlayStation 5 Digital Edition (399 Euro; ohne Disk-Laufwerk, aber mit gleicher Leistung) spiegelt diesen Standpunkt von Sony wider. Die PlayStation 5 und die PlayStation 5 Digital Edition werden hierzulande am 19. November 2020 erscheinen. Beide Konsolen werden schon ab dem 12. November 2020 in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Showcase Closing Sizzle