PlayStation 5: Boost bringt höhere Bildfrequenzen bei ausgewählten PS4- und PSVR-Spielen

1. Das Upgrade wird kostenfrei oder gegen eine Gebühr angeboten und ist gegebenenfalls auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt. Spieler, die das PS4™-Spiel auf Blu-ray™-Disc besitzen, müssen diese einlegen, um die Upgrade-Möglichkeit zu sehen. Anschließend müssen sie die PS5-Version herunterladen und die PS4™-Disc jedes Mal einlegen, wenn sie die PS5™-Version des Spiels spielen möchten. Um ein Upgrade berechtigter PS4-Disc-Versionen auf digitale PS5-Versionen durchzuführen, benötigen die Spieler eine PS5™-Konsole mit einem Disc-Laufwerk.







2. Model CUH-ZEY1 oder CUH-ZEY2"



...und hier die Details für die "PS5 Digital Edition" ohne Disc-Laufwerk - mit Unterschieden im "Kleingedruckten":



"Upgrade deiner digitalen PS4-Spiele auf digitale PS5-Spiele



Die PS5 Digital Edition bietet Publishern die Option, es Spielern zu ermöglichen, ihre digitalen PS4-Spiele auf digitale PS5-Spiele zu aktualisieren.4



Integration von PlayStation VR



Verbinde PlayStation VR mit deiner PS5 Digital Edition und genieße unterstützte PS VR-Spiele. Um PS VR mit deiner PS5 Digital Edition nutzen zu können, benötigst du deine PlayStation Camera2 für PS4 und einen PlayStation Camera-Adapter (kein Kauf erforderlich). Weitere Informationen dazu, wie du dir deinen Adapter holen kannst, findest du auf PlayStation.com, sobald diese erhältlich sind.









(...)











4. Das Upgrade wird kostenfrei oder gegen eine Gebühr angeboten und ist gegebenenfalls auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt. Um ein Upgrade berechtigter PS4-Disc-Versionen auf digitale PS5-Versionen durchzuführen, benötigst du eine PS5™-Konsole mit einem Disc-Laufwerk."







"Ein Boost für deine Spiele" - so nennt Sony eine Funktion, die im Rahmen der Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 zum Einsatz kommt. Die offizielle Website erläutert mittlerweile, dass PS5-Besitzer "bei ausgewählten PS4 und PS VR Spielen" in den Genuss "höherer und flüssigerer Bildfrequenzen" kommen werden.Im Fall der PSVR-Brille könnte das bedeuten, dass mehr Titel nachträglich 120-Hertz-Darstellung ermöglichen, was allgemein das Präsenzgefühl erhöhen und Übelkeit vermeiden kann. Der Screen des Headsets ist bekanntlich seit jeher in der Lage, diese hohe Bildfrequenz darzustellen. Doch bislang entschieden sich Entwickler oft aufgrund mangelnder Rechenpower dagegen. Im Bereich klassischer Spiele dürften die Spieler bisher seltener die passenden TV-Geräte für 120 Hertz zu Hause haben.Hier die Infos für die Disc-Version der PS5-Konsole...Die PS5-Konsole bietet Publishern die Option, es Spielern zu ermöglichen, ihre PS4-Spiele, egal ob auf Disc oder digital, auf digitale PS5-Spiele zu aktualisieren.Verbinde PlayStation VR mit deiner PS5-Konsole und genieße unterstützte PS VR-Spiele. Um PS VR mit deiner PS5-Konsole nutzen zu können, benötigst du deine PlayStation Camerafür PS4 und einen PlayStation Camera-Adapter (kein Kauf erforderlich). Weitere Informationen dazu, wie du dir deinen Adapter holen kannst, findest du auf PlayStation.com, sobald diese erhältlich sind.Letztes aktuelles Video: Showcase Closing Sizzle