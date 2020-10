PlayStation 5: DWVR soll doch noch abwärtskompatibel werden

Das Actionspiel DWVR zählt derzeit zu den zehn Ausnahmen von PS4-Spielen, die nach Angaben von Sony nicht im Zuge der Abwärtskompatibilität an der PlayStation 5 funktionieren werden. Dabei wollen es die Entwickler von Mad Triangles allerdings nicht belassen: Nach Angaben von Video Games Chronicle hat einer der Entwickler des Studios via Reddit angekündigt, bereits an einem Patch zu arbeiten, um eine Lauffähigkeit auf der neuen Konsole zu garantieren. Darüber hinaus experimentiert er auch mit dem Boost-Modus, um zusätzliche Verbesserungen an DWVR herauszukitzeln.Aktuell versucht er zwar nach eigenen Angaben, den Patch bis zur Veröffentlichung der PS5 fertigzustellen, kann es aber nicht garantieren. Damit besteht auch noch Hoffnung für die restlichen neun Spiele, dass die Entwickler per Update doch noch eine Nutzung an der PS5 gewährleisten können. Welche Titel neben DWVR betroffen sind, erfahrt ihr hier Letztes aktuelles Video: PS5 Teardown An upclose and personal look at the console hardware