PlayStation 5: Benutzeroberfläche und Benutzererlebnis vorgestellt - mit Video

Sony hat die Benutzeroberfläche (UI) und das Benutzererlebnis (UX) der PlayStation 5 ausführlich vorgestellt. Im folgenden Video werden u.a. das Interface und neue Features wie das Control-Center und die Aktivitäten-Funktion von Hideaki Nishino (Senior Vice President, Platform Planning & Management) präsentiert.Hinweis: Die gezeigte Benutzeroberfläche kann sich in kleinen Details vom fertigen Ergebnis unterscheiden."Das Control-Center (...) bietet sofortigen Zugang zu fast allem, was Spieler vom System benötigen. Es wird mit einmaligem Drücken der PlayStation-Taste auf dem DualSense Wireless-Controller aktiviert, ohne dass das Spiel verlassen werden muss. Neu ist zudem die Aktivitäten-Funktion. Aktivitäten werden im Control-Center als virtuelle Karten angezeigt und führen Spieler schnell zu verschiedenen Elementen innerhalb des Spiels. Mit ihrer Hilfe können Spieler neue Spielmöglichkeiten entdecken, schnell zu Elementen springen, die sie im Spiel verpasst haben, direkt verschiedene Level betreten oder Herausforderungen starten. Einige der Aktivitätenkarten können im Bild-im-Bild-Modus aktiviert werden, sodass Spieler das Spiel nicht unterbrechen müssen, um sie sich anzuschauen.""Alles wird schneller, von der Navigation in der Benutzeroberfläche über das Wechseln zwischen Spielen bis hin zum Einsteigen in Online-Wettkämpfe. Wir haben den gesamten Software-Stack von der Konsole bis hin zum Netzwerk neu konzipiert, um euch ein echtes Erlebnis der nächsten Generation zu bieten. Für uns ist klar: Je weniger Wartezeit ihr bei Interaktionen mit dem System habt, desto mehr Zeit könnt ihr mit Spielen verbringen", erklärte Hideaki Nishino.Die PlayStation 5 wird am 12. November 2020 in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea erscheinen. Die Markteinführung im "Rest der Welt" findet am 19. November 2020 statt. Die "normale" PlayStation 5 wird 499,99 Euro kosten. Für die komplett digitale Version der Konsole ohne Disc-Laufwerk wird 399,99 Euro fällig. Beide Konsolen verfügen über einen 825 GB großen internen Speicher auf der "Custom SSD".Letztes aktuelles Video: PlayStation Studios Diese Entwickler arbeiten exklusiv für Sony